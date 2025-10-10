Студенты предложили оригинальные проекты благоустройства Нижневартовска

Студенты Нижневартовского государственного университета представили свои проекты по благоустройству города. Работы будущих специалистов могут стать основой для дальнейшего преображения городской среды. Презентация включила различные концепции — от дизайна дворов до создания новых общественных пространств, сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры».
«Студенты и магистранты факультета искусств и дизайна подготовили самые разнообразные проекты — от дизайна дворовых территорий до концепций социальных объектов. Эти курсовые работы могут лечь в основу будущего преображения городской среды», — отметили в сообщении telegram-канала.
Особое внимание экспертов и горожан привлекла концепция этнографического сквера «По следу таежного жителя», которую разработала студентка Арина Иванова. Проект уже поддержали более 300 жителей города. Планируется, что сквер появится в лесопарковой зоне рядом с гостиницей «Обь Грин Хаус» в рамках инициативного бюджетирования.
Также среди представленных работ — дизайн дворового пространства в микрорайоне 10Г (автор Эльмира Салимова), многофункциональный спортивный комплекс в квартале 27 (Валерия Пестрякова), проект новой школы на 1000 мест (Любовь Генрих), голубиный питомник «Югорские крылья» (Ариадна Уроженко). А также военно-патриотический сквер (Дарья Бортюк, Анастасия Бессонова, Сафия Миргалеева).
