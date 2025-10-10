Все регионы
00:53
Зеленский обсудил с Трампом поставки HIMARS и ATACMS Украине
00:44
Германия, Франция и Британия объединились для захвата активов России
00:41
Имущество и здание СПбГУП обратили в доход государства
Редактор URA.RU Аллаяров проведет в СИЗО почти полгода, несмотря на отсутствие доказательств
00:36
В Ханты-Мансийске открылась ярмарка товаров и ремесел
00:32
Ограничения на полеты введены в аэропорту Саратова
00:18
Хинштейн обратился к Ким Чен Ыну по поводу борьбы с ВСУ в Курской области
Анонс нового оружия, эмоциональный кризис с Азербайджаном: главные заявления Путина в Душанбе
00:06
Челябинская область завершает строительство парка Машиностроителей в Ясиноватой
00:02
В Кургане посоветовали звать участкового, если жильцы выбрасывают мусор из окон
00:00
Замминистра транспорта Пашков стал первым замглавы министерства
Путин уверен в Трампе вопреки «Томагавкам»
10 октября 2025
23:59
«Роскосмос»: огневые испытания ракеты «Союз-5» прошли успешно
23:52
Латвия собирается выслать более 800 россиян
23:52
МИД Украины: Киев готов к перемирию с Россией на время Олимпиады-2026
В России перенастроят топливный рынок
23:40
Рынок новостроек Челябинска встал из-за переизбытка предложений
23:33
Из района Ямала отправили огромную партию гумпомощи и автомобиль в зону СВО
23:25
Путин анонсировал появление нового оружия: главное об СВО к 10 октября
23:24
Аэропорт Волгограда ограничил отпуск и прием воздушных судов
23:20
Международный день девочек: добрые поздравления и красивые открытки
23:17
Мощный взрыв прогремел на американском заводе по производству взрывчатки для нужд ВСУ
«Мечта Трампа разрушилась»: что на Западе говорят о результатах Нобелевской премии мира
23:17
Как спасти огород после первых заморозков: полная инструкция
23:11
Свердловчанин погиб при взрыве газа под Алапаевском
23:10
Росавиация закрыла аэропорт в Волгограде
22:57
Дом взорвался в свердловском селе
22:56
Врачи из Тюменской области получили благодарности от Минздрава РФ
22:54
В параде в Пхеньяне участвовал расчет подразделения Северной Кореи с СВО
22:53
В челябинских лесах в мороз продолжают расти лисички
22:51
В Курганской области отремонтируют школу, на разруху в которой жаловались родители
22:36
Дмитриев: Мелания Трамп содействовала возвращению российской девочки с Украины
22:34
Первый пас Кузнецова помог «Металлургу» одолеть «Торпедо»
22:34
В Перми выпустили эксклюзивные транспортные карты. Фото
22:32
На Ямале началось строительство моста к горнолыжному курорту «Рай-Из»
22:31
Стало известно, какое именно оружие мог анонсировать Путин
22:29
Reuters: Европа оказалась в щекотливом положении из-за помощи Украине
22:22
Росстат зафиксировал снижение цен на продукты в России
22:17
Спецпредставителя губернатора Петербурга Никитину арестовали по делу о хищениях
22:16
Медведев передал Ким Чен Ыну привет от Путина
22:15
Граждан с низкими доходами хотят освободить от одной пошлины
22:14
Стало известно, какие страны хотят использовать активы РФ для кредита Украине
22:09
Чемпионка мира из России сменила спортивное гражданство: все достижения молодой батутистки Лебедевой
22:08
Огромная пенсия Пугачевой и маленькая у Зарубиной: какие соцвыплаты получают звезды российской эстрады
«Семья спокойная, хорошая»: какие подробности известны об Усольцевых, пропавших в тайге под Красноярском
22:08
Поздние яблоки впрок: необычные заготовки без сахара
22:02
Два человека погибли при взрыве в частном доме под Волгоградом
21:56
Позорники, дармоеды и перевернутый Нобель в гробу: Володин прокомментировал Нобелевскую премию мира
21:39
Налоговый вычет по ПДС вырастет до миллиона рублей
21:31
Сладкая тыква: рецепты варенья, цукатов и мармелада для сладкоежек
21:30
Воробьев поддержал идею Матвиенко об уплате взносов за ОМС
Минобороны объяснило блэкаут в Киеве: карта СВО на 10 октября
21:24
«Глупость полная»: Лукашенко раскритиковал Нобелевскую премию
21:20
Могут быть подводные камни: почему тюменское правительство не может продать свои активы
21:12
В Кургане выступит рэпер Loc-Dog. Эксклюзив
21:09
Арест главного пристава, новое дело экс-депутата: главные новости Кургана за 10 октября
21:04
В украинском городе не подадут отопление из-за дефицита газа
21:02
Свердловский завод продадут по поручению Путина
Россия и Запад осудили Зеленского за хитрый способ получить Tomahawk: подробности
21:02
У Старого Каравана в ДНР уничтожено и ранено более 40 солдат ВСУ
21:00
Мэр снова стал кандидатом, а лидер ЛДПР отправился в Корею: события 10 октября в ЯНАО
20:55
Медведев рассказал о встрече с Ким Чен Ыном
Путин убедит соседние страны не повторять ошибок Украины
20:55
Заработки челябинских разнорабочих взлетели в 1,5 раза
20:50
Трамп поблагодарил Путина после заявления о Нобелевской премии
20:50
Два пермских вуза вошли в международный рейтинг
20:48
Зачем Путин анонсировал новое оружие
20:48
Пермский ученый предупредил об опасности диетической колы
20:46
Суд отправил Николая Каменева в столичный СИЗО
20:45
Новый год не за горами: какие новогодние спектакли готовят челябинские театры. Афиша
20:44
Московский суд принял решение в отношении депутата Малькевича
20:43
Челябинские яблоки и груши победили на всероссийском конкурсе в Москве. Фото, видео
20:42
Путин считает, что Трамп не поставит Украине «Томагавки»
20:40
Мрачные легенды и тайны происхождения: что известно о седьмом чуде России, доступном из Екатеринбурга
20:38
Трамп больше не видит смысла встречи с Си Цзиньпином
20:34
Меланья Трамп рассказала о личной переписке с Путиным
20:30
Путин нацелен на подписание с Трампом мира на Украине
20:30
Гитары, джинн и дождь из денег: чем заняться в Нижневартовске на выходных
20:22
Епархия подозревает сатанистов в поджоге монастыря под Пермью
20:21
Ученые обнаружили уникальный космический объект
20:20
Сургутяне смели билеты на культовый балет
20:18
Большая часть населения покинула правый берег Херсона, где зверствуют ВСУ
20:11
В Тюмени под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины
20:10
Чайковский, Циммер и три апельсина: как провести выходные в Ханты-Мансийске
20:05
Дочь Федосеевой-Шукшиной раскрыла правду о ее состоянии после экстренной госпитализации
20:05
Из челябинского театра срочно эвакуировали зрителей
20:04
Газпром закачал рекордный объем газа в подземные хранилища
20:03
В США раскрыли секретное предложение президента Венесуэлы для Трампа
20:02
«Идея пришла в окопе»: курганские ветрены СВО создали проект рыбного хозяйства. Видео
20:00
Замгендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Сыров отправлен в СИЗО
19:56
Под Екатеринбургом бесследно пропал 16-летний подросток. Фото
19:51
В Пермском крае стартовал набор на курсы для бесплатного обучения ИТ-профессиям
19:50
Скончалась звезда советских фильмов Эльвира Осипова
19:45
Актер Збруев вышел на связь после госпитализации
19:44
В Краснодарском крае полиция ищет пермяка, устроившего смертельное ДТП
19:43
Омбудсмен ХМАО помогла военнослужащему вернуть удержанные приставами деньги
19:38
Челябинский губернатор Текслер открыл регистрацию на Парижский полумарафон. Фото
19:37
Тюменские власти провели внезапную рокировку на выборах мэра в самом протестном муниципалитете. Инсайд
19:35
Заведение популярной сети открылось в ЯНАО
19:34
Астролог объяснил видео с падением астероида на Луну
19:34
Для души, тепла и здоровья: топ-7 согревающих яблочных напитков для осени
19:33
«Всегда такая была»: Соседов не смолчал о «надменности» Долиной
19:14
«Потеряна»: в США признали суровую правду для Запада о ситуации с Украиной
19:11
Рабочий ошпарился раскаленным чугуном на свердловском заводе
19:06
В России расширен реестр иностранных агентов
19:05
В Тюмени начали выпускать защиту от дронов
19:02
Появился новый авиарейс из Челябинска в Краснодар
18:59
Вышел сериал «Хроники русской революции»: как Андрей Кончаловский переснял историю России
18:58
Детский омбудсмен ХМАО назвала самые популярные жалобы школьников
18:57
Строительные леса обрушились в Москве, под завалами могут быть люди. Видео
18:55
Компания из ЯНАО пополнила реестр недобросовестных поставщиков за срыв контракта на три млн рублей
18:55
«Никто никого не замещает»: Соседов высказался о «замене» Пугачевой
18:52
Ушаков: Россия пошла на уступки в Анкоридже
18:47
Народные приметы на 11 октября: как не навлечь беду на Харитонов день
18:45
Тюменские уголовники претендуют на выплату в три миллиона рублей
18:42
На Ямале за фиктивную прописку иностранцев будут судить местную жительницу
18:42
Силовики оцепили здание в центре Екатеринбурга
18:38
Ушаков: Россия готова к шагам навстречу по Украине
18:33
В Пермском округе изменится движение автобусов трех маршрутов. Схема
18:32
Глава телеканала «Санкт-Петербург» Малькевич стал фигурантом уголовного дела
18:31
В Норвегии заявили о срыве переговоров с Россией
18:30
Спасатели научат челябинцев оказывать первую помощь
18:30
Ни денег, ни машины: курганский коммунист оставил однопартийцев без средств из-за критики в свой адрес
18:24
Резкая смена погоды: прогноз в Москве и Петербурге на неделю с 13 по 19 октября
18:22
Губернатор Ямала назначил именные стипендии: кто получит и сколько
18:21
Челябинский губернатор Текслер назвал девять приоритетных направлений развития региона
18:20
Стало известно, какую пенсию получает Алла Пугачева
18:16
Путин: расследование крушения самолета AZAL потребовало времени
18:14
Какие праздники отмечают 11 октября 2025: что можно и нельзя делать
18:09
В «Авито» назначили руководителя одного из ключевых сервисов
18:06
Путин рассказал о «форме понтажа» Зеленского
18:06
«Проезд как булка хлеба»: екатеринбуржцы высказались о повышении цен в общественном транспорте. Видео
18:02
В Краснокамске закрыли опасную кофейню
18:00
Неудачное соседство или дорогая аренда: почему закрывается крупный гипермаркет в Кургане
17:59
Путин рассказал о лучшем подарке на день рождения
17:56
Поела так поела: страсть к креветкам подпортила судьбу тюменки
17:55
Путин объяснил, почему отпраздновал день рождения с военными
17:54
В Кургане открывается вторая часть парковки возле КМЗ. Фото
17:54
Звездного кондитера Агзамова поймали на обмане после его челленджа с отжиманиями
17:53
Путин: эмоции не должны мешать двигаться вперед
17:53
Мэр из ЯНАО показал, как изменится набережная озера рядом с рестораном. Видео
17:49
Путин назвал свой ответ на передачу «Томагавков» Киеву
17:49
Путин: Россия скоро анонсирует новое оружие
17:49
Путин высказался о том, что Трампу не присудили Нобелевскую премию
17:46
Путин перенес Российско-арабский саммит по своей инициативе
17:45
Челябинский суд отправил в СИЗО директора Парка Гагарина Нургазинова. Видео
17:42
Путин присвоил звание Героя труда Никите Симоняну
17:40
Путин: мы не раскрывали полностью, о чем говорили на Аляске
17:39
Пермский театр отрицает конфликт интересов в действиях своего худрука Бориса Мильграма
17:36
Президент России отметил сохранение значения СНГ
17:35
Челябинские водители на складах могут заработать 168 тысяч рублей в месяц
17:34
Путин: у нас с Алиевым был эмоциональный кризис
17:31
В Кургане открылась школа будущего следователя. Фото
17:30
Путин назвал Таджикистан важным партнером. Видео
17:30
В Кургане водитель ПАЗа ударил Porsche и подставил перевозчика на полмиллиона рублей
17:30
Кто такая Марина Трескова и как она меняет Лабытнанги и Приуралье
17:28
В зоопарке Челябинска появился полугодовалый кенгуренок. Видео
17:26
Путин высказался о мигрантах, приезжающих из Таджикистана
17:15
На пост главы Приуральского района заявился самый ожидаемый кандидат
17:08
Часть электричек отменят в Свердловской области
17:04
Российская чемпионка Лебедева сменила спортивное гражданство
17:01
Синоптик рассказал о погоде в Москве и Петербурге 11 и 12 октября
17:00
Жилье в Кургане по доступности заняло седьмое место в стране
16:59
Скандального питерского блогера задержали по делу о госконтрактах
16:58
Польша отказала Украине в помощи со сбитием ракет
16:56
Пермской спортшколе, в которой на тренировке по фигурному катанию отравились дети, грозит закрытие
16:50
Арендодатели взвинтили цены на съемные квартиры в ХМАО
16:48
В Тобольске открыли новый санаторий
16:47
Что известно про погибшего на СВО экс-главу пермского села Култаево
16:46
Самозанятость в 2025 году: все что нужно знать о налогах, лимитах, больничных и пенсии
16:46
У отравившихся челябинских школьников подтвердили вирусную инфекцию
16:45
В ХМАО суд вынес приговор экс-главе шахматной федерации, обвиняемой в мошенничестве
16:41
Ученые Ямала поделились итогами наблюдений за атлантическими моржами. Видео
16:40
Орбан обвинил Украину во вмешательстве в дела Венгрии
16:36
В Белом доме объяснили, почему Трамп не получил Нобелевскую премию
16:32
США сдадут Франции россиянина, которому грозит 20 лет тюрьмы
16:30
Экс-чиновница мэрии Кургана устроилась работать к бизнесмену Айвазову
16:30
Сколько в Тюмени бездомных и как им помочь
16:30
Нарколаборатория в контейнере: хроника дела свердловского экс-чиновника, обвиняемого в выращивании конопли
16:29
Путин и Токаев проводят отдельную встречу на саммите ЕАЭС
16:29
Кто такой Ян Габинский, о котором говорит вся Россия
16:27
На месте работает реанимация: в Кургане на перекрестке Ленина-Карла Маркса машина вылетела на тротуар. Видео
16:20
Где в России будут готовить учителей «Семьеведения»
16:19
В США забили тревогу из-за намерений Зеленского
16:16
В тюменском селе выявили очаг опасной болезни
16:15
В Курганской области на выходных выпадет снег
16:13
Из Перми в Крым запустят прямой пассажирский поезд
16:13
В Тюмени за 75 миллионов рублей продают усадьбу бывшего депутата
16:11
Закрылось кафе, где Гоголь писал «Мертвые души»
16:07
В Ростовской области большегруз раздавил инспектора
16:06
Кошка помогла найти раненую лису-клептомана в челябинском лесу. Видео
16:05
Амбассадор разбитых сердец раскачает Дворец спорта в Екатеринбурге
16:02
Пермяки отправят разведчикам на спецоперацию сотни кейсов с энергетиками. Видео
15:59
Стало известно, почему Трамп не получил Нобелевскую премию
15:56
ВС РФ жестко ответили «Кинжалами» за ночные атаки Киева по приграничью
15:54
Курган богат талантами: огнеборцы преодолели 17 этажей за минуту с небольшим. Видео
4
15:54
В Екатеринбурге побили рекорд по строительству жилья. Фото
15:52
На Ямале начали формировать бюджет на 2026 — 2028 годы
15:51
Путь из деревни до королевы красоты: как живет Оксана Ильичева, получившая титул на «Миссис Вселенная»
15:45
Директор пермской фирмы скрыл от налоговой сотни миллионов рублей
15:45
В Кургане следователи возбудили новое уголовное дело против бывшего депутата
15:43
Державший нарколабораторию экс-чиновник явился на суд в Екатеринбурге. Фото
15:42
Руководитель поисков Усольцевых в тайге объяснил, почему семью до сих пор не нашли
15:38
В интернете появился фейк о работе неадекватного бойца СВО в калужской школе
15:35
Российские туристы сутки не могут вылететь из Турции
15:33
Угодил в больницу, когда решался вопрос имущества: кто такой экс-судья ВС РФ Момотов, которому грозит тюрьма
15:30
В ХМАО полиция за сутки депортировала 80 мигрантов
15:26
Названа страна, где пройдет следующий саммит СНГ
15:24
Тюменские таможенники поймали курьера из Казахстана с крупной партией наркотиков
15:23
Германия передаст Украине новые системы ПВО за счет замороженных активов России
15:22
В больнице Кургана появился новый замглавврача, приехавший из Тюменской области. Фото
15:21
Что станет с выплатой в 3 млн рублей для тюменских контрактников после 30 ноября
15:15
Губернатор Текслер осмотрел стенд Челябинской области на выставке «Регион 2030 Платформа будущего». Фото
15:11
Авиакомпания S7 оштрафована за овербукинг
15:10
В Тюменской области задержали мужчину за госизмену и призывы к терроризму
15:09
Стало известно, когда пропавших в тайге взрослых с ребенком признают умершими
15:09
В Пермском крае похоронят погибшего на СВО экс-главу Култаево
15:06
Куратор тюменского внупола получил медаль от Бастрыкина
15:05
В ХМАО вырос спрос на необычные услуги для домашних животных
15:05
Российский боец отрезал себе ногу, чтобы выжить до прихода своих
15:05
Суд отказался выпустить из СИЗО курганского экс-депутата Шиншина. Видео
15:04
Студенты ЯНАО увидели, как готовят кулинарную продукцию в гипермаркете «Лента»
15:02
В Кургане скоро откроют бассейн с мини-водопадом в Заозерном. Видео
15:00
Из мэрии Муравленко уволился главный пиарщик
14:59
Назван главный «мафиози» российской эстрады
14:57
В ХМАО растет интерес женщин к работе в газовой отрасли
14:56
Обошла Трампа: кто такая Венесуэлка Мачадо — лауреат Нобелевской премии мира 2025
14:51
Американец рассказал о мечте получить российский паспорт
14:48
Минобороны РФ: за неделю сбиты 1719 дронов и ракета «Нептун»
14:48
Названы смертельно опасные привычки в бане
14:42
В Уфе арестовали мужчину, выбросившего дочь из окна
14:40
Пенсионеров ЯНАО ждет важное изменение
14:40
Россия нанесла мощный ответный удар по энергообъектам Украины
14:38
Челябинский губернатор Текслер пригласил студентов проходить практику на местных предприятиях
14:38
Бюджет, оборона, запреты нелегальным таксистам: повестка очередного заседания парламента Ямала
14:37
Где в УрФО самый дешевый проезд в общественном транспорте. Инфографика
14:36
Главный танковый завод с Урала переходит на сокращенную рабочую неделю
14:32
В ХМАО резко подорожали услуги репетиторов
14:32
Лидеры СНГ подписали 19 документов, определяющих дальнейшую работу организации
14:32
Кремль: Российско-Арабский саммит перенесли на ноябрь
14:30
Что продается в курганском крупном гипермаркете одежды и обуви перед закрытием. Фото
14:29
Кадыров разыгрывает iPhone 17 среди голосовавших за «Грозный-Сити» на купюрах
14:29
Отношения России и Азербайджана стали улучшаться: что уже изменилось
14:26
Стало известно, для кого сделают исключение в новом законе о локализации авто
14:26
Трамп не получил Нобелевскую премию мира: почему главу США выдвигали на номинацию
14:25
Челябинцев просят рассказать о дискриминации в зарплате по половому признаку
14:25
ЦАХАЛ объявил о начале режима прекращения огня в Газе
14:25
FPV-дрон уничтожил автомобиль в Белгородской области, пострадала женщина
14:24
Кремль рассказал о новом формате сотрудничества стран СНГ
14:24
Вышел трейлер «Рыцаря Семи Королевств»: что известно о сериале по «Игре престолов»
14:21
В Новосибирске водителю, влетевшему в людей, избрали меру пресечения
14:20
Импорт грузовиков в России резко обвалился в 20 раз
14:19
В гордуме Челябинска предложили способ предотвратить производство наркотиков
14:19
Пермское предприятие запустило более двух тысяч мальков белого амура в Суксунский пруд
14:19
В Перми на жертвенном месте сгорела православная часовня
14:19
В Санкт-Петербурге задержали спецпредставителя губернатора Петербурга
14:17
Трамп не получил нобелевскую премию мира
14:17
Глава конгресса Перу принес присягу в качестве нового президента республики
14:16
Euroactiv объяснил, почему не получится изъять российские деньги для помощи Украине
14:16
Челябинских детей на выходных зовут сделать торт по мему «Окак» и сходить на японский фестиваль. Афиша
14:13
По делу милицейской ОПГ из Екатеринбурга вынесли последний приговор
14:13
В Тюмени пойдет снег
14:04
Объявлен победитель Нобелевской премии мира
14:00
Путин поддержал новый формат саммит СНГ
13:56
НАТО проведет ядерные учения
13:55
В мэрии Кургана сообщили, когда дома получат горячую воду
13:52
Названа новая версия таинственной пропажи семьи Усольцевых в тайге: что известно на 10 октября
13:51
В выходные Челябинскую область занесет мокрым снегом
13:48
В Киеве произошел транспортный коллапс после взрывов
13:44
Забивают гвозди микроскопом: IT-эксперт объяснил, почему в Тюмени не хватает программистов
13:43
Захарова сообщила детали после освобождения главы Sputnik Азербайджан
13:40
Вырубают деревья и косят под ноль траву: в Кургане парки и скверы готовят к зиме. Видео
13:31
Екатеринбург не на первом месте: в каких миллионниках проезд дороже и дешевле всего. Инфографика
13:30
Скандальный пермский экс-министр-клептоман оказался злостным должником за ЖКХ
13:29
Путин публично поспорил с Пашиняном о товарообороте РФ и Армении
13:25
«Говорил, что без нас никуда»: Лукашенко обрадовался приезду Пашиняна на саммит СНГ
13:23
Врач из Тюмени спасла жизнь пассажирке рейса, следовавшего в Сочи
13:21
Экс-руководитель центра развития туризма Пермского края ушел в турбизнес
13:20
Путин дал итоговую оценку саммита с Трампом на Аляске
13:20
Представители РФ посетили главу Sputnik Азербайджан Картавых
13:20
ФК «Зенит» поможет в подготовке юных футболистов в ХМАО
13:17
Ямальского политика отправили в Северную Корею. Фото
13:16
«Пора двигаться дальше»: жена внука Росселя покинула руководящую должность
13:14
Обновленный центр зимнего спорта в ХМАО примет Кубок России по биатлону
13:12
Челябинские врачи рассказали о состоянии отравившихся детей
13:11
Путин обозначил главную победу стран СНГ
13:05
Зеленский сделал заявление после ударов ВС России
13:05
Погоны без сборов: что изменилось в получении воинского звания в 2025 году
13:04
В полиции рассказали о драке между пассажиром и водителем автобуса в Перми
13:04
Экс-замначальника челябинского Ростехнадзора Горбачеву увеличили срок в колонии
12:59
Экс-директора Театра сатиры освободили после новой меры пресечения главе «Sputnik Азербайджан»
12:57
Глава Росгвардии: Путину не с кем общаться на Западе
12:52
Бюджет Ямала возместит 99% расходов Муравленко на расселение аварийного жилья
12:48
Главе редакции Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения
12:46
Ямальский хирург спас ногу жителю Волновахи после атаки беспилотников
12:46
Уральский боксер сразится за титул чемпиона мира на Филиппинах
12:44
Главный судебный пристав Курганской области Уварова арестована в Москве
12:41
Холдинг Ostin избавляется от одного из своих брендов
12:39
Экс-судья ВС РФ попал в больницу во время процесса по изъятию имущества
12:37
Суд принял к производству иск о самобанкротстве издателя старейших пермских газет
12:33
Главе Sputnik Азербайджан Картавых изменили меру пресечения на домашний арест
12:32
В Тюмени начали продавать букеты из шоколадных пельменей. Фото
12:32
Когда День отца в 2025 году: история праздника и как поздравить мужчин
12:28
Водитель в ЯНАО получил 10 суток ареста за тонированные стекла авто
12:28
Сооснователя «Открытия» будут судить за хищение 34 млрд рублей из банка
12:26
Екатеринбуржец, разбившийся на «Приоре», не давал спокойно ехать иномарке. Фото
12:24
Песков объяснил паузу в переговорах по Украине после встречи Путина и Трампа
12:22
Текслер назначил двух временных глав челябинских муниципалитетов
12:18
Тюменские дорожники заявили о готовности к зиме
12:17
Экс-судья Верховного суда РФ Момотов госпитализирован
12:16
Появилось видео приезда Путина на саммит в Душанбе
12:14
Убивал людей топором и воровал овец: что известно о Юрии Артамонове, оказавшемся на свободе
12:12
Песков: стамбульские переговоры находятся на паузе из-за позиции Киева
12:10
На стройке тюменского ЖК рабочего убило током
12:10
Специальное жюри оценит детей, которые хотят попасть на губернаторскую елку в ЯНАО
12:10
Чем известен курганский предприниматель Шиншин, отправленный в СИЗО из-за насыпи
12:09
Екатеринбуржцам станет проще улететь во Вьетнам
12:07
Директора «Sputnik Азербайджан» освободили из-под ареста на фоне встречи Путина и Алиева
12:07
Челябинский вандал заплатит штраф за каждую рекламу наркошопа
12:07
В Челябинске ФСБ изъяла у наркодилера 14 килограммов мефедрона
12:05
Мошенники заработали на контрактах для службы в зоне СВО 80 млн рублей
12:04
Пермские водители вошли в топ-10 антирейтинга по пьяным ДТП в России
12:04
В Кургане студентов КГУ эвакуировали из зданий из-за сообщения о минировании
12:00
Общественный транспорт Екатеринбурга стал самым медленным среди всех городов-миллионников
11:59
Хорхе Хери стал новым президентом Перу
11:58
Депутат думы Ханты-Мансийска стал фигурантом уголовного дела
11:55
Миллионы россиян уйдут в тень после одного решения
11:51
Силовики рассказали, почему свердловчанин пытался сжечь четырех друзей
11:49
Министр Чекунков рассказал, будут ли финансировать проект СШХ в ЯНАО. Видео
11:49
«Шансы спастись у Усольцевых минимальны»: смог ли кто-то выжить в непроходимой тайге и зверском холоде
11:48
В Севастополе задержали мужчину за шпионаж в пользу Украины
11:46
Шансы Трампа получить премию мира оценили в 3%
11:45
Популярный в Екатеринбурге фестиваль сменит прописку
11:44
Арестованного экс-лидера азербайджанцев на Урале Шыхлински оставили под стражей
11:44
Федосееву-Шукшину отвезли в больницу с жалобами на боли в сердце
11:44
Мусоровоз переехал свердловчанку прямо во дворе. Видео
11:42
Курганцы получили сообщения об опасной погоде
11:40
Пермяки смогут задать вопросы по отоплению в приемную президента РФ
11:40
В Кургане ищут замену артисту Ramil, который отказался ехать на фестиваль
11:34
Челябинские дорожники-банкроты взыскали с банка 36 миллионов рублей долгов
11:32
Курганский школьник получит деньги за тяжелую травму на уроке физкультуры
11:31
Экс-премьер Британии Сунак нашел работу в Microsoft
11:31
Суд сообщил о завершении важного этапа в деле о теракте в «Крокусе»
11:31
Организатор фестиваля в Кургане, объяснил отказ Ramil от участия за неделю до выступления
11:30
Путин прибыл на площадку саммита СНГ в Душанбе
11:25
Популярный рэпер обвинил организаторов в срыве концерта в Екатеринбурге
11:17
Мощная вспышка на Солнце: ждать ли магнитную бурю 11 октября
11:17
Пермячка стала лучшим шефом-кондитером в центральной России
11:16
В Перми за название нового сквера проголосовали 600 ботов
11:15
Помощник Путина ужаснулся от слов Зеленского о «Томагавках» и Нобелевской премии мира
11:13
Сильнейшего гиревика выберут в Курганской области
11:07
Спрятал тело в выгребную яму: тюменца обвиняют в убийстве женщины, которую объявили в розыск
11:06
Путин и Алиев обнялись после неформальных переговоров в Душанбе
11:05
Челябинскому заводу запретили называть барные стулья конкурентов фольгой
11:02
В ХМАО задержали экс-главу предприятия за растрату имущества в особо крупном размере
11:01
«Ребенок героя мог остаться на улице»: семье погибшего на СВО вернули жилье в ЯНАО
11:01
Мэрия Кургана установила стоимость детских путевок в лагеря на осень
10:59
Ушаков: Россия поддержала бы Нобелевскую премию мира для Трампа
10:57
Девелопер вошел в важный топ по России
10:56
Компанию, отравившую школьников в Екатеринбурге, наказали — она потеряла крупную сумму
10:55
На Украине закрыли дамбу Днепрогэс после взрывов
10:55
Как увидеть Алтай и Байкал за 50 тысяч рублей: секретный способ от екатеринбурженки. Фото
10:51
В курганской поликлинике снимают эпизод к фильму о хоккее. Видео
10:47
Экс-футболист «Спартака» пожаловался, что сборная РФ играет с непонятными соперниками
10:44
В Челябинске стартуют сплошные проверки водителей
10:44
В пермском минздраве отреагировали на жалобы о дефиците «Пентаксима» для вакцинации детей
10:43
Стало известно о влиянии СВО на последующие поколения
10:40
Мэрия объяснила, почему проезд станет дороже в Екатеринбурге
10:39
Свердловчанин пытался сжечь четырех друзей в гараже
10:36
Модель из Курганской области Евгений Иванов снялся для Harpers Bazaar
10:36
Пермские власти рассказали о новом сервисе в мессенджере MAX
10:36
Проезд в метро Екатеринбурга подорожает
10:35
Вечернюю прогулку Путина по Душанбе сняли на видео
10:31
Родитель избил школьников в Приморье и распылил газ из баллончика
10:27
Над Черным морем замечены беспилотники ВСУ
10:26
Что известно о тюменском военном училище, где назначили нового руководителя
10:23
Специалисты развеяли один из главных мифов вокруг IT-профессий
10:23
Губернатор Моор сообщил, кто возглавил ТВВИКУ
10:20
На Ямале неделю разыскивают 54-летнего мужчину. Фото
10:19
За час над Черным морем уничтожено девять украинских дронов
10:19
Избежавший смертной казни «ижевский Раскольников» вышел на свободу
10:15
Экстренные отключения электричества ввели в Киевской области
10:15
Беспилотники ВСУ сбили над Черным морем: карта ударов БПЛА на 10 октября
10:13
«Энергосистема на грани коллапса»: Киев погрузился в темноту после мощных взрывов
10:12
Гендиректор тюменской компании нанес ущерб бюджету Ямала
10:11
В Пермь не пропустили тонны опасного лука из Казахстана
10:10
Дед Павла Дурова воевал с боевиками СС из стран нынешнего НАТО
10:10
Досье на курганского хоккеиста Гридина, который забил первую шайбу в НХЛ
10:09
На поиски лисицы-клептомана под Каслями отправились челябинские студенты. Видео
10:08
Как сэкономить на проезде в Екатеринбурге после его подорожания
10:04
Россиянам рассказали, кем чаще всего прикидываются мошенники с помощью дипфейков
10:01
Названа основная версия пропажи семьи с ребенком в Красноярском крае
10:01
Ивана Сусанина объявили на Украине вне закона
09:54
В Тюменской области осудили двух браконьеров, застреливших косулю
09:53
Хоккеист Кузнецов впервые выйдет на лед в составе магнитогорского «Металлурга»
09:50
Отмены и задержки рейсов: что происходит в аэропортах России 10 октября
09:49
В Челябинске пять автобусов изменят маршруты из-за крестного хода
09:45
«Сима-ленд» закатит масштабный праздник в Нижнем Тагиле
09:44
Чиновница из ЯНАО отделалась штрафом за получение взяток от бизнесменов
09:44
Для россиян ввели секретный код для пособий, пенсий и льгот
09:43
Ночью ВСУ пытались атаковать два региона России
09:41
В Тюменской области водитель сбил насмерть лося
09:39
Геймер-миллионер из Златоуста Miposhka взял перерыв в карьере
09:38
Назначен новый глава свердловского кардиоцентра после отставки Яна Габинского
09:37
В Челябинске на 10 часов задержали рейс в Египет
09:37
В Екатеринбурге подорожает проезд
09:34
Держат ВСУ в страхе и привлекают внимание всего мира: что известно о МиГ-31, один из которых упал в ЛРФ
09:33
ВСУ вырыли почти километровый туннель по всей лесополосе под Константиновкой
09:24
Над Россией сбито 23 дрона ВСУ
09:23
Ушедший британский бренд Dyson зарегистрировал товарный знак в РФ
09:17
Названы участники 1/4 финала молодежного ЧМ по футболу
09:10
Определены сроки получения начального образования в России
09:05
Обстреливающий Белгородскую область расчет дронов ВСУ уничтожен с командиром
09:00
Душевные посиделки: что предлагают рестораны Челябинска на Дни рождения
08:59
Сильное землетрясение потрясло Филиппины: что известно на данный момент. Видео
08:52
Два путешественника не смогли попасть в Салехард из-за сломанного мотора
08:48
Пермяк отсудил около 200 тысяч рублей у СДЭК
08:45
Президент Филиппин объявил эвакуацию из-за опасного стихийного бедствия. Видео
08:45
В Кургане отдают бесплатно 140 холодильников. Фото
08:40
The Daily Telegraph: Трамп отомстит целой стране, если не получит Нобелевскую премию мира
08:30
Закавказье и Азия: в какие страны больше всего поставляют курганские товары
08:30
Какая рыба клюет в октябре в Свердловской области
08:24
Молдавия готовится к войне с Россией после принятия новой доктрины
08:20
В Мегионе коммунистов отстранили от работы в думских комиссиях
08:17
Центральную Россию скоро накроет мощный циклон «Барбара»: что надо знать
08:14
Раскрыта горькая правда о китайских туристах в России
08:12
Чистка дымохода едва не убила машиниста в поселке золотодобытчиков в Прикамье
08:10
Часть Филиппин накроет цунами после мощного землетрясения
08:00
В Тюменской области пришел последний теплый день октября
07:54
ВСУ прятались от ВС РФ в трубе, накрывшись «одеялом из трупов сослуживцев»
07:52
На Ямале простятся со стрелком, погибшим в зоне спецоперации. Фото
07:45
Марочко сообщил, что командиры ВСУ сбегают из Северска, прикрываясь солдатами
07:42
Разрыв пенсий в РФ с зарплатами побил антирекорд за 17 лет
07:40
Курганский арматурный гигант сменил топ-менеджера в активe из Челябинской области
07:40
Укрепление позиций: в Тюмени вторичное жилье подешевело почти на 3%
07:39
«Все ради Урсулы и Стармера»: в Европе предреки ажиотаж на кладбищах Украины
07:32
Россия сыграет с Ираном и Боливии: что известно о матчах
07:30
«Пациентка считала меня инопланетянином»: свердловский психиатр о нападении больных и осеннем обострении
07:28
В Перми спасатели вытащили подростков с крыши и освободили мужчину из решетки. Видео
07:25
Мэр Тбилиси рассказал, что Запад просил Грузию начать войну с Россией
07:20
Цирковое шоу и гастроли театра Олега Табакова: культурные события в Салехарде и Лабытнанги
07:17
На Украине объявлена воздушная тревога, ночью в столице гремели взрывы
07:10
Ким Чен Ын поднялся на сцену и обнял Шамана: как отгремел концерт артистов из РФ в Пхеньяне
07:05
Власти Тюмени досрочно закрыли план по сборам от платных парковок
07:04
Челябинский хоккеист Шабанов забил гол в дебютном матче НХЛ за «Айлендерс»
07:04
Свердловская полиция помогает бойцу СВО из Латвии получить гражданство РФ
07:01
Жительница Свердловской области заставила пожарных заплатить миллион рублей за сгоревший дом
07:00
С компании, строящей поликлинику в ЯНАО, прокуратура требует сотни миллионов рублей
06:59
Сенат Конгресса США одобрил военные расходы, часть пойдет на Украину
06:53
Израиль и ХАМАС пришли к миру: в чем смысл «Сделки века» от Трампа
06:49
Челябинских водителей предупредили об опасном атмосферном явлении
06:45
Ким Чен Ын пообещал превратить Северную Корею в социалистический рай
06:44
США выделят полмиллиарда долларов на помощь Украине в 2026 году
06:40
Встречи со звездами, музыка 2000-х, квиз: афиша на выходные в Новом Уренгое и Надыме
06:39
Медведь терроризирует элитный поселок в Сочи
06:32
В Госдуме сообщили о переносе срока оплаты коммунальных услуг
06:26
Россия вошла в пятерку стран с самыми дешевыми яйцами
06:25
Свердловскую область ждут резкое похолодание и первый снег
06:20
Концерт «Югры-Классик», иммерсивный спектакль и творческая лаборатория: куда сходить в Ноябрьске на выходных
06:04
Собственникам жилья упростят оплату капремонта через управляющие компании
06:03
Морозы до минус 10 ожидаются в Курганской области
06:02
Скидки на Wildberries при оплате с WB-банка оказались под угрозой
05:59
Для ветеранов СВО создадут кадровый резерв для работы в органах власти
05:59
В Пермском крае отменен режим беспилотной опасности. Скрин
05:37
Жительница ХМАО 20 лет ждет жилье и ютится с сыном участником СВО в «аварийке»
05:34
Трудовая инспекция расследует гибель водителя фуры в ДТП под Кунгуром
05:30
На Ямал приближается настоящая зима: какая погода ждет округ в выходные
05:09
Стало известно, когда простятся с магистрантом УрГЭУ из Ливии, чей труп нашли в общежитии
04:56
Ким Чен Ын приобнял певца Shaman после концерта в Пхеньяне
04:32
По Днепру ударили новейшим гибридом ракеты и бомбы
04:21
Пермяки назвали главные факторы при выборе работы
04:08
В Магнитогорске продают редкого общительного попугая за 300 тысяч рублей. Скрин
03:51
На Ямале обладатель нескольких орденов и ветеран труда празднует 85 лет. Фото
03:45
Власти Курганской области выделят 20 млн рублей на поддержку социальных проектов
03:30
Дуров послал тревожное сообщение в честь 41-летия
03:25
В важнейшем для армии России Купянске водрузили флаг РФ
03:15
Пермяки получили сообщение о введении режима беспилотной опасности. Скрин
03:06
В Сети показали обломки новейшей украинской ракеты «Фламинго»
03:06
Экс-лидер азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински обжаловал арест
03:04
Фильм о подрыве «Северных потоков» произвел фурор в США
02:51
В Сургуте начнет работу врач, специализирующийся на заболеваниях пожилых людей
02:41
«Охотник на лис»: что известно о самолетах МиГ-31, один из которых упал под Липецком
02:39
В Киеве пропало электричество после взрывов в районе ТЭЦ
02:36
В ГД придумывают план борьбы с синим чудовищем и зайцем со злобной улыбкой
02:28
Не вернул стену, основал Telegram и пережил покушение: Дурову 41 год, биография, отношение к СВО
02:25
Стало известно, когда певица Монеточка* предстанет перед судом в Москве
02:18
На Камчатке в ДТП с машиной скорой помощи пострадали два фельдшера
02:15
Певец Ramil отменил выступление в Кургане
02:12
Где в Тюменской области продается самый дешевый бензин
02:07
США хотят запретить китайским самолетам летать над Россией
02:03
В Березниках дети остались без прививок из-за дефицита вакцины «Пентаксим»
01:55
Курганский ХК «Зауралье» проиграл «Бурану» и прервал победную серию
01:49
Самолет МиГ-31 разбился при заходе на посадку в Липецкой области
01:43
Суд отказался блокировать выплату миасскому автозаводу 178 миллионов рублей
01:33
В районе ЯНАО завершается сезон речных перевозок
01:30
В Липецкой области упал истребитель МиГ-31
01:26
Клонировавший овцу Долли ученый внезапно скончался
01:24
Трамп предложил вышвырнуть Испанию из альянса
01:18
Трамп анонсировал возможное перемещение войск в Европе
01:17
Трамп раскрыл методы давления на участников украинского конфликта
01:15
Уроженец Кургана Гридин забил первую шайбу в НХЛ
01:12
Трамп исключил российскую угрозу для Финляндии
01:12
Серовский завод выплатит миллионы рублей родственникам погибшего электромонтера
01:10
Бывший курганский топ-силовик рвется на свободу из колонии в Екатеринбурге
01:06
Война ХАМАС и Израиля закончилась: что говорят союзники
00:48
Трамп заявил, что США не сократят военное присутствие в Европе
00:46
Трамп хочет вышвырнуть Испанию из НАТО
00:44
Трамп выразил сомнения в том, что Россия нападет на Финляндию
00:36
Трамп заявил, что усилил давление для достижения сделки по Украине
00:30
Депутат Миронов требует сурового наказания для избивших двух полицейских в ХМАО. Фото
00:29
Число пострадавших в результате массового отравления в челябинской школе выросло
00:26
Бизнес-джет экстренно вернулся в Пермь
00:24
В аэропорту Краснодара введен план «Ковер»
00:09
Военкор рассказал о целях ВСУ в Белгородской области
00:03
Глава Шадринска выделил 10 тысяч рублей спортшколе, воспитавшей почти 100 мастеров спорта
6