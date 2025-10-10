В администрации рассказали, почему подорожает проезд в Екатеринбурге

Стоимость проезда в Екатеринбурге увеличится со следующего месяца из-за цен на топливо и запчасти. Об этом заявил директор департамента транспорта администрации Екатеринбурга Николай Вахлов.
«Введение бесплатного проезда для школьников — это не ключевой фактор. Повышение зависит от того, что у нас повысилась стоимость запчастей и топлива. Мы видим на заправках — у нас топливо дорожает каждую неделю», — сказал Вахлов в эфире программы «Стенд» на 4 канале.
Кроме того, на подорожание также повлияла необходимость повышения зарплат кондукторам и водителям. Переход на брутто-контракты требует не только улучшения сервиса, но и обновления парка автобусов и трамваев, что также увеличивает расходы перевозчиков.
Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга увеличится с 33 до 42 рублей. Это произойдет с 1 ноября текущего года. Однако для пассажиров есть несколько способов сэкономить, подробнее об этом — в отдельном материале URA.RU.
