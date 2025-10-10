Имущество и здание СПбГУП обратили в доход государства

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил передать в государственную собственность Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) и все его имущество. Об этом информирует «Коммерсант» из зала судебного заседания.
«С инициативой о национализации выступила Генеральная прокуратура. По мнению главного надзорного ведомства, ректор университета Александр Запесоцкий осуществил присвоение имущественных активов вуза и, предположительно, переводил средства СПбГУП в офшорные структуры с последующим оформлением на своего сына. Сам Запесоцкий отвергает предъявленные обвинения и считает, что данные действия направлены на дискредитацию его репутации», — пишет «Коммерсант».
Ранее ректор был временно отстранен от исполнения обязанностей по требованию надзорного органа в рамках обеспечительных мер. В ходе предварительного заседания, длившегося восемь часов, Запесоцкий подчеркнул, что в 1990-е годы столкнулся с большим давлением и попытками рейдерского захвата университета. Он заявил, что «в те годы не пошел на уступки и не намерен отступать сейчас». Ответчик таже безрезультатно ходатайствовал об отсрочке рассмотрения дела.
Ранее Федерация независимых профсоюзов России, выступающая учредителем Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, обратилась в арбитражный суд с просьбой отменить решение о временном отстранении Александра Запесоцкого. Напомним, что по инициативе Генеральной прокуратуры суд ввел для него временный запрет на замещение должностей в университете, а также на осуществление взаимодействия с сотрудниками вуза.
