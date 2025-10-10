В Ханты-Мансийске открылась ярмарка товаров и ремесел

В ханты-мансийском выставочном центре «Югра-Экспо» (ХМАО) открылась ярмарка товаров и ремесел. Мероприятие стартовало 10 октября и продлится до 12 октября. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ханты-Мансийска.
«Отметим, ярмарка проходит в рамках форума „Дни креативных практик“. Приглашаем вас в КВЦ „Югра-Экспо“ с 10 по 12 октября», — говорится в telegram-канале мэрии.
Форум «Дни креативных практик» проводится по инициативе главы города Максима Ряшина. На ярмарке представлены разнообразные товары: выпечка, изделия ручной работы, украшения, сувениры, сыры, паштеты, мед и другая продукция.
