10 октября 2025

В Ханты-Мансийске открылась ярмарка товаров и ремесел

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На ярмарке можно приобрести изделия ручной работы
На ярмарке можно приобрести изделия ручной работы Фото:

В ханты-мансийском выставочном центре «Югра-Экспо» (ХМАО) открылась ярмарка товаров и ремесел. Мероприятие стартовало 10 октября и продлится до 12 октября. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ханты-Мансийска. 

«Отметим, ярмарка проходит в рамках форума „Дни креативных практик“. Приглашаем вас в КВЦ „Югра-Экспо“ с 10 по 12 октября», — говорится в telegram-канале мэрии.

Форум «Дни креативных практик» проводится по инициативе главы города Максима Ряшина. На ярмарке представлены разнообразные товары: выпечка, изделия ручной работы, украшения, сувениры, сыры, паштеты, мед и другая продукция.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ханты-мансийском выставочном центре «Югра-Экспо» (ХМАО) открылась ярмарка товаров и ремесел. Мероприятие стартовало 10 октября и продлится до 12 октября. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ханты-Мансийска.  «Отметим, ярмарка проходит в рамках форума „Дни креативных практик“. Приглашаем вас в КВЦ „Югра-Экспо“ с 10 по 12 октября», — говорится в telegram-канале мэрии. Форум «Дни креативных практик» проводится по инициативе главы города Максима Ряшина. На ярмарке представлены разнообразные товары: выпечка, изделия ручной работы, украшения, сувениры, сыры, паштеты, мед и другая продукция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...