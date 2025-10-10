Тренер сборной Ирана счел матч с Россией психологической проверкой

Главный тренер футбольной сборной Ирана Амир Галенои назвал матч против команды России важной психологической тренировкой для своей команды. Об этом он заявил на пресс-конференции после игры, которая прошла 10 октября 2025 года. Встреча завершилась победой российской сборной со счетом 2:1, сообщает пресс-служба Федерации футбола Ирана.
По словам Галенои, матч с Россией был насыщен тактической борьбой и стал серьезным испытанием для его подопечных. «Прошедший матч с точки зрения тактики был интересным и зрелищным. Хочу поздравить сборную России, приободрить наших игроков. Было нелегко играть на таком большом стадионе, с точки зрения психологического давления это была важная тренировка. Думаю, что были хорошие шансы забить гол во втором тайме. С точки зрения технических особенностей во втором тайме наши игроки проявили себя хорошо, но забить гол не получилось, и мы получили второй мяч в свои ворота», — сказал Галенои.
Тренер иранской сборной отметил, что встреча с российской командой стала полезным опытом перед чемпионатом мира по футболу 2026 года. Галенои подчеркнул, что некоторые ключевые футболисты не смогли принять участие в матче из-за травм, но несмотря на это, он остался доволен игрой своих подопечных. В ходе пресс-конференции он заявил, что такие матчи помогают команде адаптироваться к высоким требованиям международных турниров.
Сборная Ирана готовится к участию в чемпионате мира 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Команда продолжит подготовку, запланировав ряд товарищеских встреч с ведущими футбольными сборными мира.
