10 октября 2025

Захарова констатировала кризис во Франции после последнего решения Макрона

Захарова заявила о кризисе демократии во Франции
Захарова заявила о кризисе демократии во Франции Фото:

Франция испытывает глубокий кризис демократии, поскольку мнение граждан больше не принимается во внимание. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя назначение премьер-министром Франции Себастьяна Лекорню, который менее недели назад подал в отставку с этой должности.

«Премьер-министром Франции вновь назначен Себастьен Лекорню, который заявил, что Франции нужна стабильность. На фоне политических репрессий во Франции этот акт отчаяния сигнализирует о тотальном кризисе демократии — мнение французов больше не учитывается», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Себастьен Лекорню подал в отставку с поста премьер-министра Франции 6 октября, объяснив свое решение невозможностью сформировать работоспособное правительство из-за жесткой позиции депутатов и отсутствия компромисса между политическими силами. Это уже пятый премьер-министр Франции за последние три года, что свидетельствует о продолжающейся политической нестабильности в стране.

