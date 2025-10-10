Франция испытывает глубокий кризис демократии, поскольку мнение граждан больше не принимается во внимание. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя назначение премьер-министром Франции Себастьяна Лекорню, который менее недели назад подал в отставку с этой должности.
«Премьер-министром Франции вновь назначен Себастьен Лекорню, который заявил, что Франции нужна стабильность. На фоне политических репрессий во Франции этот акт отчаяния сигнализирует о тотальном кризисе демократии — мнение французов больше не учитывается», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Себастьен Лекорню подал в отставку с поста премьер-министра Франции 6 октября, объяснив свое решение невозможностью сформировать работоспособное правительство из-за жесткой позиции депутатов и отсутствия компромисса между политическими силами. Это уже пятый премьер-министр Франции за последние три года, что свидетельствует о продолжающейся политической нестабильности в стране.
