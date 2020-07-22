Встреча Руслана Кухарука с местными предпринимателями шла более двух часов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Посвященная мерам поддержки тюменского бизнеса в условиях пандемии с мэром города Русланом Кухаруком онлайн встреча обернулась пиаром местной администрации. Таким мнением поделились с URA.RU участвовавшие в видеоконференции предприниматели. Особенно их обидело, что в то время, пока бизнесмены пытались достучаться до него сообщениями с реальными проблемами в чате конференции, глава Тюмени рассказывал о реконструкции центра города, новых велодорожках и посещении летних веранд кафе.

«Ожидали конструктивного диалога, а вместо этого получили информацию о мерах поддержки, про которые уже давно знаем, и самопиар городской администрации о велодорожках. Мы пришли с реальными проблемами, возникшими из-за пандемии, и надеялись на помощь», — отметил один из тюменских предпринимателей на условиях анонимности. Организованная торгово-промышленной палатой Тюменской области встреча с бизнес-сообществом продлилась более двух часов. Из этого времени полчаса ушло на рассказ о мерах поддержки, еще более часа — на заранее подготовленные вопросы о развитии города и новых проектах — таких, как подземный переход от ул. Дзержинского, появление летних веранд у общепита, проекте «круглой бани» и т. д.

В это время предприниматели публиковали в чате конференции острые вопросы. Спрашивали, считает ли мэр распределение господдержки предприятиям справедливым, жаловались, что не попали в списки «пострадавших от пандемии» и сообщали о своих проблемах. Организаторы эти обращения не озвучивали — по причине того, что заранее подготовили вопросы, но пообещали, что передадут их Кухаруку после конференции. Однако ближе к окончанию заявленного времени мэр сам открыл чат встречи и все же прокомментировал жалобы. «Правда, ответов на болезненные вопросы мы так и не получили — он умело уходил от сути и опять переключался на пиар», — сетуют предприниматели.

Итог конференции подвел вопрос от местного производителя полимербетона Максима Коротковских. «Зачем тогда всех собрали в Zoome, когда задали вопросы, которые вам понравились», — написал он. Кухарук прокомментировал, что смог ответить на более общие вопросы, а ответ на сложные ситуации бизнесменам придет полный ответ из администрации.

Как сообщало ранее URA.RU, на данной встрече глава города Руслан Кухарук объявил, что в тюменском памятнике архитектуры «Круглая баня» будет размещен планетарий.