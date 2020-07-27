Подруга Алибасова рассказала, кто хочет его похоронить

Бари Алибасов-младший готов похоронить отца ради пиара, считает певица Наталья Штурм Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ради пиара и собственной славы сын музыкального продюсера Бари Алибасова готов похоронить своего отца. В этом призналась певица и подруга основателя группы «На-На» Наталья Штурм.

«Этот сынуля заигрался до такой степени, что реально готов похоронить своего папу. Лишь бы не вылезать из телевизора. Бари-младший почувствовал себя звездой. Ему все происходящее безумно нравится», — рассказала певица порталу «Собеседник.ру». Она уверена, что все злоключения, происходящие с Алибасовым, случились из-за его сына, который специально втягивает звездного отца в неприятные истории.

Алибасова-старшего Штурм назвала добрым и обаятельным человеком, а его сына «законченным мерзавцем», который периодически включает мозг. По мнению певицы, родственник продюсера пытается «выжать все соки» из историй, связанных с отцом. «Он [Алибасов-младший] копанул, увидел, что пошло-поехало, и продолжил! Сначала с „Кротом“ раскрутил тему, теперь начал следующую», — говорит Штурм. По ее словам, сыну больше не на чем пиариться.

В начале лета продюсер Бари Алибасов исчез при загадочных обстоятельствах. Позже выяснилось, что шоумен лежит в психиатрической клинике. Позже его сын Бари Алибасов-младший заявил, что отец невменяем и его практически невозможно вылечить. А в эфире федерального телеканала сын звездного продюсера избил мужчину.

Параллельно разворачивается скандал вокруг квартиры жены Бари Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной. Как сообщает издание «Утро.ру», актриса подала в суд на супруга в надежде вернуть жилплощадь.