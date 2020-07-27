Мишустин уволил замглавы ФАС

Анатолий Голомолзин работал в антимонопольных органах с середины девяностых Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолия Голомолзина. Об этом главу Кабмина попросил сам Голомолзин.

«Освободить Голомолзина от должности замруководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе», — приводит RNS выдержку из документа. Голомолзин работал в антимонопольных органах с 1995 года.

Анатолий Голомолзин стал замглавы ФАС в 2004 году. Под его руководством были рассмотрены крупнейшие дела о нарушениях антимонопольного законодательства, проводились реформы системы. С 2015 года он также был главой методического совета ФАС РФ по тарифному регулированию.