В Курганской области запретили акцию против мэра

В Шадринске запретили одиночные пикеты против мэра Виктора Ермишкина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителю Шадринска (Курганская область), лидеру правозащитного центра «Свобода» Дмитрию Рябову вынесли официальное предостережение о недопустимости антиобщественного поведения. Он подавал заявку на проведение митинга против мэра Виктора Ермишкина, однако власти запретили одиночные пикеты. Об этом URA.RU рассказал сам активист.

«После отказа в проведении митинга против мэра мы рассматривали вариант одиночных пикетов, что позволяет делать Федеральный закон без согласования. Но меня вызвали в полицию и вынесли предупреждение, что связано с коронавирусом», — уточнил Рябов.

По его словам, ему объяснили, что в период пандемии одиночный пикет может стать массовым мероприятием, так как привлечет людей. В целях нераспространения коронавируса его предостерегли от акции протеста. Полицейские при этом ссылались на рекомендации МВД.

Рябова также предупредили, что, если он выйдет на пикет, в отношении него стражи порядка смогут составить административный протокол по статье 20.2 КоАП. При этом ему угрожает как минимум штраф в 10 тысяч рублей. В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU прокомментировали, что не обладают информацией.

URA.RU ранее сообщало, что администрация Шадринска отказала правозащитному центру «Свобода» в проведении митинга против мэра Виктора Ермишкина. Мероприятие было запланировано на 1 августа.

Организаторы планировали заявить о неэффективной работе главы города и депутатов местной думы. Информация о возможных акциях протеста в Шадринске появилась после отставки председателя гордумы Анатолия Черных. Сам экс-спикер назвал такое решение незаконным и написал заявление в силовые структуры и суд. Он считает, что отставку инициировал Ермишкин из-за принципиальной позиции Черных о незаконности премии, которую мэр выписал сам себе. Сотрудники прокуратуры требуют, чтобы мэр Шадринска (Курганская область) Виктор Ермишкин вернул премию в бюджет.