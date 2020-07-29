Беглого мужчину забрали в больницу прямо с перрона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из городской больницы Нового Уренгоя сбежал пациент с подтвержденным коронавирусом. Мужчина купил билеты на поезд и уехал в Ноябрьск, где его поймали местные врачи. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы, информацию URA.RU подтвердили в оперативном штабе ЯНАО по борьбе с коронавирусом.

«Накануне пациент с диагнозом двусторонней пневмонии и лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией покинул отделение городской больницы, оставив записку об отказе от лечения. Мужчина — житель другого региона, работал в ЯНАО вахтовым методом. Сотрудники больницы сразу же сообщили о случившемся в полицию», — сказали в оперштабе.

Судя по фотографиям, опубликованным очевидцами, врачи Ноябрьска готовились к приезду беглеца. У подъезжающего поезда мужчину ждали три сотрудника скорой помощи в противочумных костюмах. В оперштабе уточнили, что пациента доставили в город и по постановлению Роспотребнадзора госпитализировали в окружной Центр-СПИД. Теперь мужчине грозит штраф.

В конце мая из городской больницы Лабытнанги сбежали два человека с подтвержденным коронавирусом. Пациенты дождались наступления ночи и спрыгнули со второго этажа стационара. Беглецам грозит штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.

За время пандемии в ЯНАО подтвердили 10 788 случаев коронавируса. 7 122 пациента полностью выздоровели, скончались 76 человек. Карантин на Ямале продлен до 15 августа. Накануне власти ЯНАО смягчили ограничения по коронавирусу.

Фото: соцсети

Фото: соцсети