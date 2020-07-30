В эпицентре коронавируса в ЯНАО начали снимать ограничения

Медучреждения Нового Уренгоя возвращаются к привычному режиму Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Новом Уренгое, который остается лидером ЯНАО по числу заразившихся коронавирусом, эпидемия вышла на плато, а заболеваемость начинает уверенно снижаться. Об этом заявила главный врач Новоуренгойской центральной горбольницы Ирина Груздева. По ее словам, в ближайшие дни в газовой столице будут ослаблены ограничения, связанные с работой медучреждений.

«Ситуацию удалось переломить благодаря совместным усилиям городского и регионального оперативного штабов, медиков, общественников, волонтеров, а также благодаря жителям, которые ответственно относились к своему здоровью в этот сложный период. Спасибо всем, надеюсь, и дальше мы будем бороться с вирусом сообща», — заявила Груздева на брифинге, ее слова приводит пресс-служба мэрии Нового Уренгоя.

Главврач добавила, что в связи с улучшением ситуации городские медицинские учреждения постепенно возвращаются к нормальной работе. С 3 августа в Новом Уренгое возобновляются профилактические осмотры в поликлинике №1. А с 17 августа стационарные отделения начнут вновь оказывать плановую помощь.

Новый Уренгой уже несколько месяцев остается главным очагом коронавируса в ЯНАО. По последним данным, в городе известно о 3460 случаях коронавируса, выздоровели 1957 пациентов. На протяжении нескольких недель в Новом Уренгое фиксировали аномальные всплески заболеваемости — иногда прирост за сутки в городе превышал 130 человек. Ситуация переломилась в июле, когда заражаться стали по 15-30 горожан в день. Власти ЯНАО официально заявляли о стабилизации обстановки.

Медицинские учреждения Нового Уренгоя прекратили прием в конце июня. Необъяснимый рост заражений вынудил врачебное руководство закрыть для горожан поликлиники. Медики начали обслуживать пациентов на дому.