Число заражений COVID-19 в Тюмени не помешало снятию карантина

В Тюменской области 53 новых случая заражения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за последние сутки коронавирус был выявлен у 53 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на одного меньше, чем накануне — 54 случая. Таким образом, продолжает укрепляться тенденция по снижению числа заболевших тюменцев — а значит, регион с 17 августа переходит к третьему этапу снятия ограничений из-за пандемии.

«Тюменская область — 53 [случая заражения]», — приводится в сообщении федерального оперштаба. Это минимальный показатель за последние двенадцать недель. Всего с начала пандемии коронавирус был диагностирован у 7073 тюменцев. За последние сутки выздоровели 40 пациентов с этим заболеванием. Новых смертей в регионе от COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.

Коэффициент заболеваемости коронавирусом RT составляет 0,8 — именно при этом значении в регионе разрешено приступать к снятию ограничений. Это значение было достигнуто 14 августа и продолжает держаться уже четвертый день. Если ситуация в Тюменской области продолжит развиваться в том же направлении, то планы по выходу ее из ограничений из-за коронавируса будут выполнены.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о начале третьего этапа снятия ограничений, который начнется сегодня, 17 августа. Отменяется обязательная самоизоляция для тюменцев старше 65 лет, в храмах и мечетях разрешаются религиозные обряды и богослужения. Возобновляется работа бассейнов, кинотеатров, аттракционов на свежем воздухе. С 20 августа открываются детские сады, а с 1 сентября начинают работать театры.