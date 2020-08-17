Груженые песком грузовики разбили дорогу в Голышмановском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Голышмановского района в Тюменской области отказались в ближайший год приводить в порядок дорогу, разбитую грузовиками, которые перевозят песок для строительства крупной птицефабрики. Местные пытались перекрывать машинам дорогу и выходили на митинг, но это не помогло. Об этом URA.RU рассказали жители местного села Шалыдино.

«До строительства птицефабрики наша дорога была в приемлемом состоянии — хотя капитально ее не ремонтировали лет тридцать. А тут буквально за месяц от нее ничего не осталось», — поделилась мнением жительница села на условиях анонимности. И отметила, что сейчас по дороге очень сложно ехать легковым машинам — на некоторых участках они буксуют в грязи.

Сельчане вышли на митинг и с плакатами в руках перекрыли дорогу, не дав проехать колонне из груженых песком грузовиков. А 17 августа с ними встретились администрация района и села, которые сообщили, что ее капитальный ремонт пройдет в 2021 году. Они предлагали временно засыпать дорогу щебнем, но им отказали.

Глава администрации Голышмановского района Александр Ледаков в беседе с URA.RU отметил, что никакого щебня на дороге не будет. «Естественно, в связи с активной возкой песка дорогу пробили. Но там можно проехать на скорости 30-40 км/ч, а они хотят гонять 80 км/ч», — отмечает он. Он отметил, что пока дорога равняется грейдером. А если осенью отвечающему за нее ДРСУ Голышмановского района выделят допфинансирование, то ее укрепят более основательно. «Автобусное движение есть, продукты подвозятся», — отметил Ледаков. Связаться с местным ДРСУ не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Шалыдино жаловались на пыль от грузовиков. Из-за этого в селе трудно дышать.

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