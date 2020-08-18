Бизнес-омбудсмен Тюменской области стала беднее

Зато разбогател ее супруг Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Бизнес-омбудсмен Тюменской области Лариса Невидайло за прошлый год потеряла в доходах более 7,5 млн рублей. Это следует из сведений, опубликованных на портале органов госвласти Тюменской области.

«25 млн 787 тысяч 101 рубль 02 копейки», — значится в качестве дохода уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области за 2019 год. При этом в 2018 году защитница прав бизнесменов заработала почти 33,5 млн рублей. В собственности у Невидайло нет ни недвижимости, ни автомобилей.

Зато ее супруг стал богаче. За прошлый год он задекларировал больше 16,5 млн рублей, против менее 10 млн в 2018. Среди его имущества целый автопарк: автомобили TOYOTA HILUX, NISSN PATROL, два снегохода, снегоболотоход и два прицепа. В собственности у него два земельных участка, квартира и два нежилых здания.

Из декларации 2019 года исчезла информация о доходах их дочери, так как девушке исполнилось 18 лет. Но известно, что в прошлом году она владела жилым домом, площадью 700 кв. м., тридцатью сотками земли и гаражом. Судя по документам, родители девушки продолжили пользоваться принадлежащим ей имуществом.

Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы от Тюменской области Александр Ремезков заработал в 2019-м году 111,5 млн рублей, а замгубернатора тюменской области Сергей Шустов задекларировал 12,9 млн рублей