Тюменский замгубернатора зарабатывает миллион рублей в месяц

За год Сергей Шустов зарабатывает 12,9 млн рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Начальник Главного управления строительства (ГУС) и замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов заработал за 2019 год 12,9 миллионов рублей. Это на полмиллиона больше, чем в предыдущем году. Согласно декларации о доходах, эту сумму составила заработная плата чиновника за год. Документ опубликован на официальном сайте регионального ГУСа.

«Общая сумма дохода за 2018 год — 12 млн 908 тыс рублей», — приводится в декларации. Как и в 2018-м году, Сергей Шустов владеет квартирой в 34,8 кв. м., жилым домом в 194,9 кв. м. на земельном участке 25 соток. Кроме того, замгубернатора достроил большой гараж площадью 52,6 квадрата. Ездит чиновник на автомобилях Volkswagen Caravelle и ГАЗ 69А.

Заработок супруги Шустова гораздо скромнее — 723,4 тыс. рублей. У нее и двух несовершеннолетних детей недвижимости и автомобилей в собственности нет. Также у семьи в пользовании находится квартира в 99 кв. м.

Замначальника регионального ГУС и главный тюменский архитектор Сергей Бауэр за год заработал 5,6 млн рублей, часть из которых приходится на продажу автомобиля Volkswagen Touareg. В 2018 году он заработал 2 млн рублей. Недвижимости чиновник не имеет, ездит на Volkswagen Polo. Супруга главного архитектора города с заработком в 166,8 тыс рублей владеет квартирой в 128,3 кв. м. и ездит на Mercedes-Benz GLE 400 и Mercedes-Benz GLE 300 MATIC coupe Sport.

Ранее URA.RU сообщало, что о своих доходах отчитался депутат Госдумы от Тюменской области Александр Ремезков. В 2019 году он заработал 111,5 млн рублей.