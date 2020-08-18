Тюменка считает, что суд не принял во внимание все обстоятельства дела Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменка Евгения Лесогор пытается через суд добиться реального наказания для убийцы своего 17-летнего сына Валерия. В заявлении в суд женщина просит изменить приговор осужденному Дмитрию Бабушкину (2 года 3 месяца условно) на основании показаний свидетелей, рассказала она URA.RU. Защита осужденного с местной прокуратурой пытаются добиться, чтобы заявление не приняли во внимание.

«Изначально следствие завело дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего». Но по требованию прокурора она была изменена на «Причинение смерти по неосторожности», — отмечает Евгения Лесогор. Судебное решение основывалось на данных экспертизы, а не на показаниях двух свидетелей. Также суд не принял во внимание показания третьего свидетеля, который сообщал. что Бабушкин его избивал без повода.

Из материалов уголовного дела известно, что 15 марта 2019 года Дмитрий Бабушкин подрался с другом детства Валерием Лесогором. Осужденный толкнул потерпевшего в грудь, он упал, ударившись головой об асфальт. Бабушкин пнул его ногой в голову. «Свидетели говорят, что в этот момент раздался звук, будто лопнула лампочка», — сообщила мама погибшего. Парень умер 2 апреля. По экспертизе, смерть наступила из-за черепно-мозговой травмы в результате удара при падении, но Лесогор с этим не согласна.

Адвокат осужденного Татьяна Вайс комментировать дело не стала. Но сообщила, что возражение на жалобу подано и прокуратурой Заводоуковского района. Связаться с ведомством не удалось, направлен официальный запрос. Дмитрий Бабушкин на звонок не ответил.