Самый элитный отель Тюмени превратят в обсерватор для вахт ЯНАО

Самый элитный отель Тюмени — «Кволити-Тюмень» (входит в мировую сеть DoubleTree by Hilton) будет переоборудован под обсерватор. Проходить карантин в гостинице будут вахтовики компании «Газпром добыча Ямбург». Информация опубликована на официальном сайте Госзакупок.
«[Закупка услуг] по размещению работников заказчика в обсерваторе ООО „Кволити-Тюмень“, расположенном в городе Тюмень», — указано в закупке. Согласно приведенным условиям, на проживание своих вахтовых рабочих в данной гостинице компания «Газпром добыча Ямбург» планирует заплатить 97 млн 389,6 тысячи рублей. Точные сроки размещения в закупке не указаны. Договор должен быть исполнен до конца декабря 2020 года.
В июне на размещение в обсерваторе «Серебряный бор» компания «Газпром добыча Ямбург» потратила 19,8 млн рублей. Карантин в нем должны были пройти 264 тысячи человек. На отель «Вояж» на объездной дороге 70 тысяч вахтовиков в том же месяце разместили за 2,9 млн рублей.
Получить комментарий у пресс-секретаря «Кволити-Тюмень» не удалось, ему пообещали передать контакты редакции. В «Газпром добыча Ямбург» URA.RU пообещали ответить на запрос в течение суток.
Ранее URA.RU сообщало, что среди вахтовиков «Газпром добыча Ямбург» была зарегистрирована крупная вспышка коронавируса. Инфекцией переболели около 250 работников «ГазЭнергоСтрой» — подрядчика добывающей компании.
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