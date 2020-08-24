Самый элитный отель Тюмени превратят в обсерватор для вахт ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Будущие гостиницы к саммитам ШОС и БРИКС. Челябинск, президентский номер, апартаменты, спальня, гранд-отель видгоф, спальная комната, гостиничный номер
Вахтовики Ямала будут жить в самых дорогих номерах Тюмени (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самый элитный отель Тюмени — «Кволити-Тюмень» (входит в мировую сеть DoubleTree by Hilton) будет переоборудован под обсерватор. Проходить карантин в гостинице будут вахтовики компании «Газпром добыча Ямбург». Информация опубликована на официальном сайте Госзакупок.

«[Закупка услуг] по размещению работников заказчика в обсерваторе ООО „Кволити-Тюмень“, расположенном в городе Тюмень», — указано в закупке. Согласно приведенным условиям, на проживание своих вахтовых рабочих в данной гостинице компания «Газпром добыча Ямбург» планирует заплатить 97 млн 389,6 тысячи рублей. Точные сроки размещения в закупке не указаны. Договор должен быть исполнен до конца декабря 2020 года.

В июне на размещение в обсерваторе «Серебряный бор» компания «Газпром добыча Ямбург» потратила 19,8 млн рублей. Карантин в нем должны были пройти 264 тысячи человек. На отель «Вояж» на объездной дороге 70 тысяч вахтовиков в том же месяце разместили за 2,9 млн рублей.

Получить комментарий у пресс-секретаря «Кволити-Тюмень» не удалось, ему пообещали передать контакты редакции. В «Газпром добыча Ямбург» URA.RU пообещали ответить на запрос в течение суток.

Ранее URA.RU сообщало, что среди вахтовиков «Газпром добыча Ямбург» была зарегистрирована крупная вспышка коронавируса. Инфекцией переболели около 250 работников «ГазЭнергоСтрой» — подрядчика добывающей компании.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «Тюмень» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...