В России поднимут зарплаты бюджетникам

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Зарплаты проиндексируют на 3% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зарплаты бюджетников проиндексируют на 3%. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ.

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% за счет средств федерального бюджета оплаты труда», — говорится в документе. Индексация коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей.

Указ о повышении окладов госслужащих подписал президент РФ Владимир Путин. В июне Министерство труда и социальной защиты России предложило проиндексировать оклады с 1 октября 2019 года, напоминает RT. Речь шла о повышении окладов месячного денежного содержания государственных служащих на 4,3%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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