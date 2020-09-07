В России поднимут зарплаты бюджетникам

Зарплаты бюджетников проиндексируют на 3%. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ.
«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% за счет средств федерального бюджета оплаты труда», — говорится в документе. Индексация коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей.
Указ о повышении окладов госслужащих подписал президент РФ Владимир Путин. В июне Министерство труда и социальной защиты России предложило проиндексировать оклады с 1 октября 2019 года, напоминает RT. Речь шла о повышении окладов месячного денежного содержания государственных служащих на 4,3%.
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