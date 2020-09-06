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В Тюмени судят екатеринбуржца, который вывел в Китай 600 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, рубль, юань, обмен валют
Мужчина осуществлял валютные операции с подставными фирмами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени под суд направлено дело 33-летнего екатеринбуржца, которого обвиняют в выводе из Тюмени на счета китайских компаний 595 млн рублей. Обвинение предъявлено по пунктам «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ — «совершение незаконных валютных операций организованной группой в особо крупном размере». Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

«По версии следствия, на территории Тюменской области с апреля по декабрь 2014 года преступная группа вывела на счета китайских компаний 595 млн рублей. Членами группы был организован незаконный вывод валютных средств в КНР по фиктивным основаниям под видом не существовавших в действительности договоров с китайской стороной услуг в сфере IT-технологи», — отмечает ведомство. С российской стороны работало семь коммерческих компаний. Организаторами аферы стали восемь человек из Тюменской и Свердловской областей.

Как поясняет следствие, 33-летний житель Екатеринбурга регулярно переводил на счета подставных фирм в Китае валюту. При этом он использовал поддельные документы. В 2018 году преступную группировку раскрыли и осудили. Однако программист сумел скрыться и был объявлен в международный розыск. В апреле 2020 года мужчину поймали и отправили под домашний арест. На данный момент уголовное дело направлено в суд.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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