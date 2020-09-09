09 сентября 2020
08 сентября 2020

Единственный эсер в заксобрании ЯНАО досрочно сложил полномочия

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание по бюджету, Заксобрание ЯНАО, степанченко валерий
Решение депутата Валерия Степанченко заочно было поддержано его коллегами Фото: Андрей Загумённов © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Депутат законодательного собрания ЯНАО от партии «Справедливая Россия» Валерий Степанченко принял решение о досрочном сложении полномочий, сообщили URA.RU сразу несколько источников в политических кругах. Решение депутата-эсера было поддержано большинством голосов.

«Заочным решением законодательного собрания ЯНАО было принято досрочное сложение полномочий Валерия Степанченко», — рассказали собеседники агентства. По словам источников, сдача мандата Степанченко ни на что уже не повлияет: фактически работа регионального парламента шестого созыва уже завершена.

Источник агентства пояснил, что с позиции политика решение было правильным: якобы прекращая полномочия депутата досрочно, а не в связи с окончанием работы регпарламента, он может получить неплохое выходное пособие. Подтвердить или опровергнуть информацию в пресс-службе законодательного собрания ЯНАО оперативно не удалось — там пообещали разобраться в вопросе и предоставить информацию позже.

Кроме того, один из информаторов сообщил о якобы еще одном сдавшем мандат народном избраннике — единороссе Марате Абдрахманове. Однако данную информацию по другим каналам подтвердить не удалось.

Агентство не смогло связаться с депутатами Степанченко и Абдрахмановым по известным телефонам. Народные избранники на звонки корреспондента не ответили.

Между тем, уже завтра начнется основное голосование по выборам депутатов заксобрания ЯНАО седьмого созыва. Голосование будет продолжаться три дня и завершится в 13 сентября в 20.00.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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