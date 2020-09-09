Единственный эсер в заксобрании ЯНАО досрочно сложил полномочия

Решение депутата Валерия Степанченко заочно было поддержано его коллегами Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Депутат законодательного собрания ЯНАО от партии «Справедливая Россия» Валерий Степанченко принял решение о досрочном сложении полномочий, сообщили URA.RU сразу несколько источников в политических кругах. Решение депутата-эсера было поддержано большинством голосов.

«Заочным решением законодательного собрания ЯНАО было принято досрочное сложение полномочий Валерия Степанченко», — рассказали собеседники агентства. По словам источников, сдача мандата Степанченко ни на что уже не повлияет: фактически работа регионального парламента шестого созыва уже завершена.

Источник агентства пояснил, что с позиции политика решение было правильным: якобы прекращая полномочия депутата досрочно, а не в связи с окончанием работы регпарламента, он может получить неплохое выходное пособие. Подтвердить или опровергнуть информацию в пресс-службе законодательного собрания ЯНАО оперативно не удалось — там пообещали разобраться в вопросе и предоставить информацию позже.

Кроме того, один из информаторов сообщил о якобы еще одном сдавшем мандат народном избраннике — единороссе Марате Абдрахманове. Однако данную информацию по другим каналам подтвердить не удалось.

Агентство не смогло связаться с депутатами Степанченко и Абдрахмановым по известным телефонам. Народные избранники на звонки корреспондента не ответили.

Между тем, уже завтра начнется основное голосование по выборам депутатов заксобрания ЯНАО седьмого созыва. Голосование будет продолжаться три дня и завершится в 13 сентября в 20.00.