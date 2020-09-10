Российская блогерша разбилась в Китае

Российский блогер Дарья Канова погибла в ДТП в Китае. Об этом пишет издание V1.ru.
«В городе Хайкоу — столице южной провинции Китая Хайнань — в страшном ДТП погибли волгоградка Дарья Канова и ее бойфренд Исаак», — предает издание. ДТП случилось на мосту «Эпоха». Скутер, на котором ехала Канова, сбил попутный автомобиль.
Водитель машины был пьян, отмечается в сообществе «Плохие новости» «ВКонтакте». Пострадавшие умерли от полученных травм до приезда скорой помощи. Тело собираются отправить в Россию для похорон.
Канова занималась бизнесом в Китае. Там она вела блог о путешествиях вместе с Исааком.
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