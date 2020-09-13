Жалобы на нарушения на выборах в заксобрание ЯНАО отклонили

Из 86 сообщений о нарушениях не подтвердилось ни одно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Попытки наблюдателей от оппозиционных партий заявлять о нарушениях в ходе выборов депутатов законодательного собрания ЯНАО не дали результаты. Об этом заявил журналистам председатель окружной избирательной комиссии Андрей Гиберт на брифинге, организованном по итогам голосования.

По словам главы избиркома, всего поступило 86 жалоб, из которых 81 была связана с проведения выборов депутатов заксобрания, пять — в гордуму Губкинского. «Все жалобы можно назвать надуманными, написанными как под копирку, и носящими фейковый характер», — заявил председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт.

Наибольшее число жалоб поступило в Ноябрьске. Наблюдатели жаловались на запреты проводить фото- и видеосъемки членам избиркомов с правом совещательного голоса, а также с отказами ознакомиться со списками избирателей и с организацией голосования вне помещений участков.

Ранее сообщалось, что победу на выборах в заксобрание одержали представители «Единой России», получившие поддержку 64,6% избирателей. Общая явка по итогам голосования составила 47,2% населения, самыми активными оказались жители Красноселькупского района (более 70%), самый низкий результат дал Ноябрьск (32,2%).

В новом регпарламенте единороссы получат 18 мандатов (11 одномандатников и семь победителей по единому избирательному округу), два мандата достанется депутатам от ЛДПР, по одному — у КПРФ и «эсеров». Остальные политические объединения в работе заксобрания участвовать не будут.