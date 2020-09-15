15 сентября 2020
14 сентября 2020

В городе нефтяников в ЯНАО произошла вспышка коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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В Муравленко за сутки подтвердилось сразу 17 новых случаев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в городе Муравленко (ЯНАО) подтвердились сразу 17 новых случаев коронавируса, сообщает окружной оперативный штаб. Всего в регионе заболели 58 человек.

Среди местного населения зарегистрировано 54 случая, еще четверо заболевших — вахтовики. «58 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период — 14 220), — говорится в сводке оперштаба. — Муравленко — 17 (за весь период — 723)».

В Новом Уренгое заболели четыре человека, в Салехарде — восемь, в Губкинском — девять, в Ноябрьске — трое. Выздоровело за сутки семеро пациентов, в больницах с коронавирусом и внебольничными пневмониями остаются 340 ямальцев, из них семеро — в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом.

Ранее губернатор Дмитрий Артюхов принял решение продлить режим повышенной готовности до 1 октября. В ЯНАО запрещены массовые мероприятия, соблюдается режим самоизоляции для группы риска (лиц старше 65 или имеющих хронические заболевания), в общественных местах установлен масочный режим и социальное дистанцирование, для вахтовиков ограничены контакты, не связанные с их работой.

Между тем, Ямал находится на третьем этапе снятия ограничений. Учебные заведения работают в очной форме, повсеместно вводить дистант, как это произошло весной, не планируется.

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