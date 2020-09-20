Курганцам назвали условия возвращения рейсов в Санкт-Петербург

Пока жители Кургана пока не могут напрямую попасть в Санкт-Петербург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прямые железнодорожные рейсы из Кургана в Санкт-Петербург, которые были отменены из-за карантина, могут вернуть после открытия международного железнодорожного сообщения между Россией и Казахстаном. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО «Федеральная пассажирская компания».

«Из-за карантина были отменены несколько поездов международного и внутригосударственного сообщения, которые следовали через пограничные пункты», — объяснили в компании. Речь, в частности, идет о поездах, в составе которых через Курган курсировали прицепные вагоны из Петропавловска в Санкт-Петербург

Поезда смогут вернуть на маршрут только после открытия международного железнодорожного сообщения между Россией и Казахстаном. Также нужно, чтобы восстановили все четыре поезда, в составе которых курсировали эти беспересадочные вагоны: №84 Караганды—Москва, № 123 Новосибирск—Белгород, №241 Иркутск—Адлер и №273 Северобайкальск—Адлер. Пока курганцы могут попасть в Санкт-Петербург с вокзалов Челябинска и Екатеринбурга.

17 сентября один из жителей Кургана обратил внимание на то, что из города нельзя напрямую попасть в Санкт-Петербург. Раньше это можно было сделать по железной дороге. В сентябре стало известно, что с авиакомпанией «Победа» обсуждается возможность появления прямого авиарейса в Санкт-Петербург.