В главном научном центре ЯНАО произошла вспышка коронавируса

Число заболевших и уточненные диагнозы в НЦИА сообщать отказались Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Как минимум пятеро сотрудников окружного Научного центра изучения Арктики (НЦИА) заразились коронавирусом. Как удалось выяснить URA.RU, коронавирус также диагностирован у руководителя учреждения Дмитрия Фролова.

Информацию об этом подтвердили сразу несколько источников агентства в близких к правительству ЯНАО структурах. «Коронавирусом заболел директор Дмитрий Фролов и еще не менее пяти сотрудников учреждения, как из числа вспомогательного персонала, так и из числа научных работников», — рассказали собеседники.

По информации агентства, причиной вспышки коронавируса стало нарушение предписаний Роспотребнадзора. В помещениях научного центра отсутствуют санитайзеры, посетителям и работникам термометрию не проводят, сотрудников, бывших в контакте с заболевшими, на самоизоляцию никто не отправляет.

В научном центре информацию о заболевших сотрудниках не подтвердили, но и не опровергли. «Согласно Конституции РФ и федеральному закону об основах охраны здоровья граждан в РФ, мы не имеем права информировать СМИ о количестве заболевших в учреждении и их диагнозах», — заявили в НЦИА.

Информацию будто о несоблюдении противоэпидемических мероприятий в центре опровергли. По сообщению представителей НЦИА, все требования Роспотребнадзора исполняются, при подозрении на инфекцию контактные лица переводятся на самоизоляцию.

Ранее сообщалось о единичных случаях заболевания коронавирусом в учреждении. Тогда эта информация также официально опровергалась.

Научный центр изучения Арктики был создан в 2010 году. В конце прошлого года учреждение пережило смену руководства и частичную реорганизаицию.