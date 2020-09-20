Курганские продавцы рыбы меняют концепцию ремонта рынка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Реконструкция на Некрасовской ярмарке в Кургане вызвала скандал. Там обновили ряды для продавцов рыбы. Женщинам вопреки концепции необходимо, чтобы по периметру висел материал. Об этом продавщицы рассказали URA.RU.

«Уже вешаем желтую материю. Это наша личная инициатива. Черный, зеленый цвет не красят рыбку, а когда вешаем желтую ткань, она другого вида. Для фруктов ерунда, а для рыбы важно», — поделились мнением продавщицы.

Они уточнили, что желтая крыша, установленная над рядами, не придает их продукции нужного оттенка. Кроме того, в солнечную погоду рыба рискует быстро испортиться. Ткань, которую повесят сверху, защитит продукцию.

Есть замечания у продавщиц к размеру торгового стола. «Размер стола уменьшился, контейнер один не входит. Директор говорит, делайте в два ряда, но мы не привыкли», — уточнили женщины.

Изначально возникшее недопонимание подтвердил учредитель ООО «Новый рынок» (компания занимается реконструкцией ярмарки) Максим Муравский. «Потом мы пришли к согласию. Продавцы за свой счет [на 50 тысяч рублей] купили новую материю и теперь размещают ее так, как им нужно. Конфликта нет», — добавил Муравский.

Он отметил, что вскоре у рядов появится входная группа. Это позволит продавцам работать в более комфортных условиях. Приятнее себя будут ощущать и покупатели.

Ранее некоторые владельцы павильонов вступили в противостояние с организаторами Некрасовской ярмарки, которые попросили убрать киоски с территории в связи с реконструкцией. На рынке также был подожжен киоск, когда-то принадлежавший экс-лидеру курганской ОПГ Дмитрию Попову.

В Кургане идет реконструкция Некрасовской ярмарки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU