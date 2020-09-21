В курганском городе второй раз за два месяца меняют спикера думы

Основным кандидатом на пост председателя Шадринской гордумы считают Владимира Пикалина Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Первое заседание Шадринской городской думы VII созыва (Курганская область) назначено на 24 сентября. Ожидается, что на нем изберут нового председателя городского парламента. Предыдущие выборы спикера прошли в Шадринске два месяца назад.

Вопрос об избрании председателя Шадринской городской Думы VII созыва включен в повестку дня, опубликованную на официальном сайте муниципалитета. Перед этим председатель территориальной избирательной комиссии Ольга Андреева проинформирует об итогах выборов. Других вопросов в повестке пока нет.

Одним из кандидатов на пост спикера облдумы станет директор психоневрологического интерната «Зеленый бор» Владимир Пикалин. Его выдвинет «Единая Россия». Информацию об этом URA.RU подтвердили в региональном отделении партии. «Местные комиссии предложили кандидатов [на посты председателей дум]. Мы часть из них уже утвердили, в том числе город Шадринск. Там у нас Пикалин», — рассказал секретарь реготделения «ЕР» Евгений Кафеев.

Местное отделение «Справедливой России» также планирует выставить своего кандидата. «23 сентября состоится заседание совета местного отделения партии, на котором данный вопрос будет рассматриваться. Конкретно по кандидатурам рассмотрим завтра коллегиально», — заявил URA.RU руководитель местного отделения «СР» Александр Бухаров.

Новый состав Шадринской гордумы избран 13 сентября. Из 24 мандатов 19 досталось «ЕР», три — «СР», один — КПРФ, еще один мандат — у самовыдвиженца Максима Подгорбунских.

23 июля Шадринскую гордуму возглавил Владимир Шмаков. Он сменил на этом посту Анатолия Черных, который за несколько месяцев до выборов вышел из «ЕР».