В Тюмени наметился рост числа заболеваемости коронавирусом

В Тюмени один болеющий коронавирусом человек в день заражает одного здорового Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Тюменской области зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом. Это на четыре больше, чем накануне. Информация об этом опубликована федеральным оперативным штабом по борьбе с COVID-19. При этом наметилась тенденция роста заболеваемости — уже шестой день в регионе ежедневно регистрируют более шестидесяти заболевших.

«Тюменская область — 67 [случаев заражений за сутки]», — приводится в сообщении штаба. Таким образом, за последние сутки число заразившихся с начала пандемии достигло 9072 случаев. При этом чуть выросло число выздоровевших — до 29 человек, что на четыре больше, чем накануне. Показатель заболеваемости RT снизился до 1. То есть, в регионе один болеющих в сутки заражает одного здорового человека.

Ранее URA.RU сообщало, что режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 сентября. Еще 11 сентября губернатор региона Александр Моор сообщал о возможном полном снятии карантина, если до конца месяца заболеваемость пойдет на спад, однако этого не произошло.