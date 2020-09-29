В Курганской области из-за чиновников выросла плата за свет

В Курганской области выросла плата за электроэнергию. Чиновники не установили законный тариф Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Курганской области цена за электроэнергию с сентября выросла на 5%. Это произошло из-за отсутствия тарифа, который не установили в областном департаменте государственного регулирования цен и тарифов, сообщили URA.RU в пресс-службе энергосбытовой компании «Восток».

«Энергосбытовая компания „Восток“, являясь социально ориентированной компанией, в течение двух месяцев (июль и август) с целью защиты интересов жителей региона производила начисления по тарифам первого полугодия 2020 года. С сентября 2020 года мы вынуждены начать применять величину, установленную для региона ФАС России», — отметили в ЭК «Восток».

Как объяснили в компании, департамент госрегулирования цен и тарифов Курганской области (регулятор) должен был установить расценки за электроэнергию на второе полугодие 2020 года в пределах, которые определила ФАС России (от 3,43 до 3,49 рубля/кВтч). Однако чиновники поставили тариф ниже возможного — 3,32 рубля/кВтч. Антимонопольщики отменили это решение департамента, но власти Зауралья новый тариф так и не приняли. Энергетики по закону вынуждены применять максимальный тариф, установленный ФАС. В этом случае рост платы за свет составил 5%, а если бы чиновники приняли экономически обоснованный тариф, он был бы немного выше 3%.

На бездействие чиновников уже обратили внимание в областной прокуратуре. По итогам проверки в ведомстве выявили нарушения в действиях департамента и направили эту информацию главе региона Вадиму Шумкову. ЭК «Восток» также направила обращения полпреду Николаю Цуканову, в Генпрокуратуру и курганскому губернатору с просьбой помочь привести ситуацию с тарифами в соответствие с российским законодательством. Комментарий правительства получить пока не удалось, в адрес чиновников направлен запрос.