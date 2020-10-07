Ученые заявили о риске бесплодия у мужчин из-за коронавируса

У переболевших коронавирусом мужчин может нарушиться репродуктивная функция. Об этом предупредили специалисты израильского медцентра «Шиба». Российские эксперты сошлись во мнении, что такое возможно, но для окончательных выводов нужно провести больше исследований.
Ученые из Израиля обнаружили, что в сперме 13% зараженных мужчин присутствуют частицы коронавируса и даже при легкой форме заболевания количество и подвижность сперматозоидов снизились на 50%. Посмертные тесты у 12 пациентов выявили серьезные изменения в клетках мужских репродуктивных органов, и тех, что отвечают за развитие сперматозоидов и выработку гормона тестостерона. Ученый, возглавляющий исследование, Дэн Адерк считает, что коронавирус разрушает клетки и вызывает бесплодие.
«Поскольку нормальное созревание сперматозоидов занимает от 70 до 75 дней, вполне возможно, что если мы проведем исследование спермы через два с половиной месяца после выздоровления, то сможем увидеть еще большее снижение фертильности. Это может быть еще более пагубно», — приводит издание The Jerusalem Post слова Адерка.
Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова в беседе с РБК заявила, что исключать риск развития бесплодия у мужчин нельзя, поскольку такое действие вируса «вполне возможно». Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович так же считает, что COVID-19 может сказываться на репродуктивной функции. Оба эксперта заявили, что для каких-либо окончательных выводов необходимо большее количество исследований.
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