В проект губернатора ЯНАО запланировали миллионные вливания

Арт-резиденции окружные власти планируют создать в крупных центрах ЯНАО Фото: Владимир Андреев

На разработку проектной документации по созданию в Ноябрьске (ЯНАО) арт-резиденции на базе местного дворца молодежи из окружного бюджета будет дополнительно выделено 12,2 млн рублей. Это следует из опубликованного региональным правительством проекта постановления за подписью губернатора Дмитрия Артюхова, ранее обещавшего создать в городе креативное пространство.

Всего Ноябрьск получит из бюджета ЯНАО на 36,6 млн больше, чем планировалось ранее. «В строке «Всего расходных обязательств на 2020 год» графы 8 цифры «815 299,000» заменить цифрами «851 906,000», — говорится в документе.

Разработка проектной документации по созданию арт-резиденции в городе Ноябрьск в рамках капитального ремонта объекта «МБУ «Дворец молодежи» в Ноябрьске 12 млн 185 тыс. рублей. Субсидия предоставляется в рамках софинансирования расходных обязательств, исполнителем указан департамент строительства ЯНАО.

Ранее URA.RU рассказывало, что правительство округа выделит более 180 млн рублей в 2020 году на создание одной арт-резиденции в Салехарде. Креативные пространства создаются в округе по запросу со стороны молодежи и в течение двух лет должны появиться во всех крупных центрах ЯНАО.