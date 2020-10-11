Вторая треть октября будет аномально теплой на всей территории РФ. С таким прогнозом выступил научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.
«Вторая декада октября на всей территории страны будет теплой. Аномалии везде положительные», — заявил Вильфанд РИА «Новости». В целом температура в регионах России будет выше климатических значений, добавил синоптик.
Особенно необычная погода наблюдается в Якутии, отметил Вильфанд. По его словам, температура там превышает норму на 8-10 градусов — днем на севере региона наблюдаются плюсовые температуры, что в октябре происходит крайне редко.
Ранее Вильфанд заявил, что в Москву в начале октября вернулся август. В беседе с RT ученый отметил, что погода в столице России превышает норму на 6-8 градусов.
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