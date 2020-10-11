11 октября 2020

Россию накроет аномальная погода. Предупреждение Росгидрометцентра

© Служба новостей «URA.RU»
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Золотая осень. Челябинск, погода, желтые листья, золотая осень, природа
По всей России будет аномально тепло, рассказал Роман Вильфанд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вторая треть октября будет аномально теплой на всей территории РФ. С таким прогнозом выступил научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.

«Вторая декада октября на всей территории страны будет теплой. Аномалии везде положительные», — заявил Вильфанд РИА «Новости». В целом температура в регионах России будет выше климатических значений, добавил синоптик.

Особенно необычная погода наблюдается в Якутии, отметил Вильфанд. По его словам, температура там превышает норму на 8-10 градусов — днем на севере региона наблюдаются плюсовые температуры, что в октябре происходит крайне редко.

Ранее Вильфанд заявил, что в Москву в начале октября вернулся август. В беседе с RT ученый отметил, что погода в столице России превышает норму на 6-8 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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