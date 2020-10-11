Из-за коронавируса в ЯНАО ужесточают прием детей в поликлиниках

Детям до трех лет с симптомами ОРВИ будут оказывать помощь на дому (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Начиная с 14 октября в Новом Уренгое (ЯНАО) из-за угрозы коронавируса изменяют порядок приема в поликлиниках детей до трех лет. Как сообщают официальные представители горадминистрации, маленькие пациенты с симптомами ОРВИ будут получать медпомощь на дому до полного выздоровления.

«Таким образом, немного разгрузим кабинеты неотложной помощи в детской поликлинике», — приводит мэрия слова главного врача Новоуренгойской ЦГБ Кирилла Трапезникова. По сообщению руководителя медучреждения, последний месяц врачи поликлиники НЦГБ принимают более 100 маленьких пациентов ежедневно.

Трапезников выразил надежду, что данная мера снизит риск распространения COVID-19. Нововведение касается как первичных, так и последующих осмотров врачом.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе коронавирусом заболели 154 человека. При этом выздоровело только 12 заболевших. С 28 сентября в ЯНАО каждый день заражаются более 100 человек. Округ является абсолютным лидером в России по заболеваемости инфекцией.

Карантин в регионе продлится до 1 ноября. С начала осени в ЯНАО отменены строгие ограничения, однако на днях губернатор Дмитрий Артюхов поручил вновь вести меры, которые действовали в весенне-летний период.