Общий контроль за реализацией программы взаимодействия между Тюменской областью, ХМАО и ЯНАО «Сотрудничество» и анализ ее эффективности с ямальской стороны будет осуществлять губернатор Дмитрий Артюхов, следует из опубликованного на сайте окружного правительства постановления. Ранее эти полномочия были закреплены за заместителем по внешним связям Александром Мажаровым.
«Установить, что общий контроль за реализацией программы „Сотрудничество“ на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, анализ эффективности ее реализации осуществляет Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в документе. Уполномоченным органом по координации действий заказчиков от ЯНАО стал окружной департамент финансов — он фигурирует в постановлении как генеральный заказчик от ЯНАО.
При этом ранее в рамках договоренностей по «Сотрудничеству» между тремя регионами «матрешки» координация работы органов власти ЯНАО и его представительств, а также контроль за реализацией программы лежал на заместителе губернатора по внешним связям.
С чем связан пересмотр полномочий, оперативно выяснить не удалось. В пресс-службе правительства ЯНАО в настоящее время готовят ответ на запрос агентства.
Ранее сообщалось, что расходы по «Сотрудничеству» увеличат почти на 50 млрд рублей, а общая сумма расходов превысит 221 млрд рублей. Согласно договоренностям между Тюменью, ХМАО и ЯНАО, жители северных округов могу рассчитывать на переселение на юг Тюменской области, а та, в свою очередь, принимает участие в реализации промышленных и инфраструктурных проектов на Севере.
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