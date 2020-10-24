24 октября 2020
23 октября 2020
22 октября 2020

Скончался один из главных бизнесменов ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Дата прощания с Владимиром Дендюком пока не названа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ушел из жизни один из ключевых бизнесменов Ямало-Ненецкого автономного округа Владимир Дендюк. Об этом в своем Instagram рассказал депутат законодательного собрания Ямала Виктор Казарин.

«Печальная новость. Ушел из жизни мой новоуренгойский друг и товарищ Дендюк Владимир Антонович. Мои соболезнования родным! Скорблю. Светлая память!» — написал Казарин. Причина смерти и дата похорон пока не сообщаются.

Политик назвал гибель бизнесмена невосполнимой утратой. Дендюк возглавлял компанию ООО «Бурэнерго». Также он носил звание почетного энергетика России и почетного работника российского ТЭК. В комментариях под новостью о смерти бизнесмена ямальцы вспоминают, каким хорошим человеком был Дендюк.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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