Скончался один из главных бизнесменов ЯНАО

Дата прощания с Владимиром Дендюком пока не названа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ушел из жизни один из ключевых бизнесменов Ямало-Ненецкого автономного округа Владимир Дендюк. Об этом в своем Instagram рассказал депутат законодательного собрания Ямала Виктор Казарин.

«Печальная новость. Ушел из жизни мой новоуренгойский друг и товарищ Дендюк Владимир Антонович. Мои соболезнования родным! Скорблю. Светлая память!» — написал Казарин. Причина смерти и дата похорон пока не сообщаются.

Политик назвал гибель бизнесмена невосполнимой утратой. Дендюк возглавлял компанию ООО «Бурэнерго». Также он носил звание почетного энергетика России и почетного работника российского ТЭК. В комментариях под новостью о смерти бизнесмена ямальцы вспоминают, каким хорошим человеком был Дендюк.