25 октября 2020
24 октября 2020
23 октября 2020

В ЯНАО нашли способ удержать школьников дома в пандемию

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, автобусная остановка, подросток, автобус, паз, школьники
За проезд в общественном транспорте в дни каникул придется платить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Бесплатный проезд для школьников в муниципальных автобусах Ноябрьска (ЯНАО) временно приостановлен на период школьных каникул. По решению городских властей, это связано с необходимостью снизить риск распространения ОРВИ и коронавируса.

«Администрация Ноябрьска приняла решение приостановить обязательный бесплатный проезд ушащихся на период школьных каникул», — сообщил источник URA.RU в мэрии. По словам собеседника, это связано с необходимостью максимально ограничить передвижение по городу детей, распущенных на удлиненные каникулы.

В мэрии Ноябрьска сообщили, что в настоящее время готовят информационное сообщение по данному поводу. Тем не менее, по информации МУП «Пассажирские перевозки», действие карт школьников действительно приостанавливается с 26 октября по 8 ноября, за проезд учащимся придется платить.

Ранее ямальские власти приняли решение распустить школьников на каникулы на неделю раньше запланированного. За время двухнедельного отдыха в помещениях учебных заведений по всему региону будет проведена дезинфекция.

Сейчас официальные власти Ямала готовятся к продлению режима повышенной готовности. Только за последнюю неделю в ЯНАО погиб 21 человек, за время пандемии умерли 127 зараженных.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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