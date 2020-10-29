Курганская область приблизилась к рекорду по коронавирусу

В Курганской области 30 октября подтвердились 77 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Этот показатель близок к рекордному для области. Больше всего заразившихся за день в регионе выявили 29 октября. Тогда зафиксировали 80 случаев.
«На 30 октября в Курганской области лабораторно подтверждено 77 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 45 зараженных обнаружили в Кургане, остальных — в Варгашинском, Далматовском, Кетовском, Куртамышском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Шатровском, Щучанском районах, Шумихинском, Макушинском муниципальных округах и Шадринске
С начала пандемии в регионе коронавирус обнаружили у 5 853 курганцев. Из них выздоровело 4 512 человек, умерло от коронавируса — 87. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.
Из-за угрозы распространения COVID-19 в Курганской области 15 июня ввели обязательный масочный режим. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а школьникам запретили находиться в общественных местах без родителей. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область начали приезжать медики из других регионов.
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