29 октября 2020

Курганская область приблизилась к рекорду по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина скорой помощи. Курган, приемное отделение, скорая помощь, областная больница, машина скорой медицинской помощи
За все время в регионе обнаружили 5 853 случая заражения коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 30 октября подтвердились 77 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Этот показатель близок к рекордному для области. Больше всего заразившихся за день в регионе выявили 29 октября. Тогда зафиксировали 80 случаев.

«На 30 октября в Курганской области лабораторно подтверждено 77 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 45 зараженных обнаружили в Кургане, остальных — в Варгашинском, Далматовском, Кетовском, Куртамышском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Шатровском, Щучанском районах, Шумихинском, Макушинском муниципальных округах и Шадринске

С начала пандемии в регионе коронавирус обнаружили у 5 853 курганцев. Из них выздоровело 4 512 человек, умерло от коронавируса — 87. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

Из-за угрозы распространения COVID-19 в Курганской области 15 июня ввели обязательный масочный режим. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а школьникам запретили находиться в общественных местах без родителей. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область начали приезжать медики из других регионов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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