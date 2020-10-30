30 октября 2020
29 октября 2020

В ЯНАО из-за гололеда перекрыли трассу. В пробке несколько часов стоят сотни машин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка на трассе Новый Уренгой-Коротчаево растянулась на 4 километра (фото архивное) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО из-за сильного гололеда закрыто движение на автодороге Новый Уренгой-Коротчаево. На трассе образовалась пробка около четырех километров, сотни машин стоят несколько часов, сообщили читатели URA.RU.

«Стоим на трассе несколько часов, пробка около 500 машин, четыре километра длиной», — сообщил читатель. Очевидец рассказал, что в пробке есть ребенок с травмой позвоночника, а некоторые женщины не могут попасть домой к детям. «По телефону 112 нас отказываются соединять с МЧС и объяснять, что происходит. На месте всего один сотрудник ДПС, он также не отвечает на вопросы», — уточнил собеседник URA.RU, отметив, что у людей заканчивается питьевая вода, нет с собой еды, у некоторых почти израсходован весь бензин.

Пресс-служба администрации Нового Уренгоя подтвердила информацию о пробке. Там сообщили, что она образовалась из-за сильного гололеда, проезд по дороге закрыт, говорится в официальной группе администрации города «ВКонтакте». Местных жителей призывают отменить поездки и остаться дома. Сообщается, что дорожные работники посыпают дорогу песком, а МЧС готово эвакуировать тех, кому это необходимо.

Журналистам агентства не ответили в пресс-службе ГИБДД Ямала. До пресс-служб МВД и МЧС региона также дозвониться не удалось.

Фото: «ВКонтакте», пользователь Эдуард Поповских
Фото: «ВКонтакте», пользователь Эдуард Поповских

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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