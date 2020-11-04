Женщина родила в курганском кафе, не дождавшись скорую

Ребенок родился здоровым (архивное фото) Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Официантке кафе «Автоланч» в городе Шумиха Курганской области пришлось принимать роды у одной из посетительниц, так как скорая помощь не смогла вовремя приехать по вызову. Информацию об этом URA.RU подтвердили сотрудники заведения.

«Скорая приехала, забрали мать и ребенка. Наблюдали их два-три дня. Все хорошо, малыш здоровый», — рассказал URA.RU менеджер Антон Жуков. По его словам, медработников пришлось ждать больше часа. При этом ранее, в конце октября, также приходилось вызывать скорую помощь, когда человеку стало плохо. Тогда бригада приехала буквально за 10 минут.

Местные жители активно обсуждают этот случай в соцсетях. В группе газеты «Наша Шумиха» в соцсети «Вконтакте» пользователь Елизавета Маханькова рассказала, что ждать врачей пришлось вообще около двух часов. «Пока полицию не вызвали, скорая не приехала», — поделилась она. «У нас вроде город не большой, блудить негде, пробок нет», — удивилась Надежда Морозова.

В региональном департаменте информационной и внутренней политики пообещали прокомментировать ситуацию позже. Ранее URA.RU неоднократно сообщало, что из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией курганцы часами не могут дождаться скорую помощь. Порой время ожидания может составлять несколько дней. В региональном депздраве отмечали, что нагрузка на медперсонал высокая: количество обслуженных вызовов скорой помощи достигает 700 в сутки, при этом многие медики болеют, из-за чего возникает дефицит кадров.