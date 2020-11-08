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Курганцев ждет резкое похолодание

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура воздуха в Курганской области к концу недели может опуститься до -16 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в ночь на 15 ноября температура воздуха опустится до -16 градусов. Данный прогноз размещен на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в Кургане в ночь с 14 на 15 ноября температура воздуха опустится до -14 градусов. Днем 15 ноября температура поднимется до -10 градусов.

Самые низкие температуры в Курганской области на неделе ожидаются в Катайском районе. Там в ночь с 14 на 15 ноября температура воздуха, по прогнозу, опустится до -16 градусов. Также в регионе на неделе ожидаются снегопады.

Ожидается, что метеорологическая зима в Курганской области наступит после 11 ноября. Средняя месячная температура, по прогнозу, будет выше климатической нормы на 3,4 градуса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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