Курганцев ждет резкое похолодание

В Курганской области в ночь на 15 ноября температура воздуха опустится до -16 градусов. Данный прогноз размещен на сайте Гидрометцентра России.
По данным синоптиков, в Кургане в ночь с 14 на 15 ноября температура воздуха опустится до -14 градусов. Днем 15 ноября температура поднимется до -10 градусов.
Самые низкие температуры в Курганской области на неделе ожидаются в Катайском районе. Там в ночь с 14 на 15 ноября температура воздуха, по прогнозу, опустится до -16 градусов. Также в регионе на неделе ожидаются снегопады.
Ожидается, что метеорологическая зима в Курганской области наступит после 11 ноября. Средняя месячная температура, по прогнозу, будет выше климатической нормы на 3,4 градуса.
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