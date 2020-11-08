08 ноября 2020
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06 ноября 2020

В Тюмени из-за коронавируса резко вырос спрос на психологов

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Булыцын, интервью. Екатеринбург, руки в замок, волнение
На фоне пандемии тюменцам все сложнее справляться со стрессом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюмени из-за пандемии на 134% вырос спрос на услуги психологов. Это следует из данных сервиса «Авито Услуги». Соответственно, специалисты начинают увеличивать цены на консультации.

«В Тюмени по сравнению с весной спрос на услуги психологов вырос на 46%, а по сравнению с осенью прошлого года — на 134%», — сообщают аналитики сервиса «Авито Услуги».

В настоящее время спрос сильно превышает предложение, которое за год увеличилось на 53%. Отсюда рост цен на услуги специалистов — один сеанс с психологом в Тюмени в среднем стоит 600 рублей, что на 20% больше, чем в прошлом году. Максимальная цена за консультацию — 3 000 рублей.

Возросшую потребность в психологической помощи специалисты объясняют ситуацией с коронавирусом. «Росту интереса к консультациям способствуют сразу несколько факторов: это и тревожность из-за пандемии, и невозможность проводить время привычным образом из-за ограничений, и переработки, связанные с удаленной работой, а также чувство одиночества у тех, кто живет один и больше не ходит в офис», — пояснил руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуги» Иван Чулков.

Ранее URA.RU писало о том, что помощь психотерапевтов понадобилась тюменским медикам. Врачи посещают консультации и принимают антидепрессанты.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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