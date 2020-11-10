10 ноября 2020
09 ноября 2020

Полицейских из ЯНАО заставили возбудить дело на бутлегеров

© Служба новостей «URA.RU»
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На 774 обнаруженных бутылках не было акцизных марок (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Полиция Тазовского района ЯНАО отказалась возбуждать уголовное дело по факту изъятия большой партии контрафактного алкоголя в поселке Гыда. Чтобы дать делу ход, потребовалось вмешательство прокуратуры.

По информации надзорных органов, почти 800 бутылок спиртосодержащей продукции на общую сумму порядка 100 тысяч рублей было обнаружено в помещении самоходного плавкрана участковым уполномоченным полиции, о чем он доложил в райотдел. «Сотрудниками полиции вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, — говорится в сообщении окружной прокуратуры. — Прокурор района незаконное постановление полиции отменил, по его требованию возбуждено уголовное дело».

В настоящее время расследование ведется по части 5 статьи 171.1 УК РФ — «производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке, совершенные в крупном размере». Ход и результаты расследования находится на контроле прокурора.

В УМВД по ЯНАО комментировать данное происшествие не стали. Между тем, ранее прокуратура сообщала, что только за восемь месяцев 2020 года правоохранительными и следственными органами ЯНАО было незаконно вынесено 98 постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.

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© Служба новостей «URA.RU»
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