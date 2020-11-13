Россия в разгар пандемии отправит вакцину от COVID за рубеж

Вакцину «Спутник V» отправят в Венгрию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцину от коронавируса «Спутник V» Россия планирует отправить в Венгрию. Об этом сообщает Минпромторг РФ.

«Первые образцы вакцины от коронавируса „Спутник V“ поступят в Венгрию на следующей неделе», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства. Уточняется также, что страна готовит площадку для производства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что начало массового производства вакцины от коронавируса — вопрос дней и недель. Он уточнил, что у России есть потенциал для скачкообразного наращивания производства вакцины от COVID-19.