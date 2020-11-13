Россия в разгар пандемии отправит вакцину от COVID за рубеж

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцина от коронавируса. Гам-ковид-вак. Челябинск, процедурный кабинет, вакцинация, коронавирус, covid, ковид, гам-ковид-вак, прививка от ковид
Вакцину «Спутник V» отправят в Венгрию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вакцину от коронавируса «Спутник V» Россия планирует отправить в Венгрию. Об этом сообщает Минпромторг РФ.

«Первые образцы вакцины от коронавируса „Спутник V“ поступят в Венгрию на следующей неделе», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства. Уточняется также, что страна готовит площадку для производства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что начало массового производства вакцины от коронавируса — вопрос дней и недель. Он уточнил, что у России есть потенциал для скачкообразного наращивания производства вакцины от COVID-19.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...