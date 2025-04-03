Вирусную песню «Сидим с бобром за столом» запретили исполнять на концертах

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Агенты SLAVA SKRIPKA угрожают заказчикам судом
Агенты SLAVA SKRIPKA угрожают заказчикам судом Фото:

Песню «Сидим с бобром за столом» запретили исполнять на концертах, телешоу и корпоративах. Агенты группы SLAVA SKRIPKA угрожают заказчикам судебными разбирательствами.

«Вирусную песню „Бобр“ запретили исполнять на концертах, телешоу и даже корпоративах», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что полный запрет был объявлен недавно, и потенциальные клиенты получили уведомления от представителей группы. Все согласованные выступления отменены, а агенты планируют обращаться в полицию и суд против нарушителей.

Участник группы Андрей Попов сообщил, что они не понимают причины этого решения и сейчас работают с юристами. Авторские права на песню принадлежат им, а агент «Хитмейкер мьюзик» только представлял группу. Из-за этой ситуации большие концерты оказались под угрозой, и группа теряет деньги. За выступления на частных вечеринках они получают от миллиона рублей, исполняя свои хиты на протяжении 40 минут как в России, так и за ее пределами, передали в telegram-канале.

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Песню «Сидим с бобром за столом» запретили исполнять на концертах, телешоу и корпоративах. Агенты группы SLAVA SKRIPKA угрожают заказчикам судебными разбирательствами. «Вирусную песню „Бобр“ запретили исполнять на концертах, телешоу и даже корпоративах», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что полный запрет был объявлен недавно, и потенциальные клиенты получили уведомления от представителей группы. Все согласованные выступления отменены, а агенты планируют обращаться в полицию и суд против нарушителей. Участник группы Андрей Попов сообщил, что они не понимают причины этого решения и сейчас работают с юристами. Авторские права на песню принадлежат им, а агент «Хитмейкер мьюзик» только представлял группу. Из-за этой ситуации большие концерты оказались под угрозой, и группа теряет деньги. За выступления на частных вечеринках они получают от миллиона рублей, исполняя свои хиты на протяжении 40 минут как в России, так и за ее пределами, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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