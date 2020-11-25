В Кургане подскочили цены на жилье

В Кургане дорожают квартиры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Цены на квартиры в Кургане повысились. За год рост стоимости квадратного метра на рынке вторичного жилья составил 5%. Информация опубликована на сайте Свердловскстата.

«Средние цены на вторичном рынке за 3 квартал 2020 года составили 37 729 рублей (+5%) за квадратный метр. В 3 квартале 2019 года стоимость была — 35 921 рубль», — говорится в официальных данных.

При этом жилье в новостройках напротив подешевело на 4%. В 3 квартале 2019 года квадратный метр стоил 45 120 рублей, а в аналогичном периоде этого года цена составила 43 239 рублей.

Эксперт по курганской недвижимости Елена Безгодова прокомментировала URA.RU, что новостройки могли подешеветь с связи с тем, что падает спрос. Чаще всего жилье на первичном рынке сдается без отделки. «Не все готовы вкладывать деньги в ремонт и ждать въезда. Кроме того, первые 2-3 года дом дает усадку, соседи тоже делают ремонт, немногим это понравится. Квартиры в новостройках в основном берут молодые», — пояснила эксперт.

Кроме того, она подтвердила, что цены на вторичном рынке значительно выросли. «Перед Новым годом люди активно покупают недвижимость. Для большинства это выгодное вложение накопленных средств», — сказала Безгодова.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО и ЯНАО скупают дачи в Кургане во время карантина. В июле стало известно, что в Курганской области продают самые доступные коттеджи в России. Тогда дом в среднем стоил 1 619 665 рублей.