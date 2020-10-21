Жители ХМАО и ЯНАО скупают дачи в Кургане во время карантина

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Жители северных регионов Урала стремятся переехать поближе к югу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в 2020 году стали активнее покупать загородные дома в Курганской области. Об этом URA.RU сообщила руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Алла Медведева.

«Люди из других регионов интересуются загородной недвижимостью в Курганской области. Обычно это жители ХМАО и Ямала», — рассказала URA.RU Медведева. По ее словам, повышенный интерес у жителей других регионов к курганскому жилью появился весной 2020 года. Она добавила, что данную недвижимость жители северных регионов покупают для переезда.

При этом Медведева отметила, что в целом осенью в Курганской области наблюдается спад интереса к загородному жилью. То же сообщил URA.RU президент гильдии риелторов Курганской области Денис Козлов. «Летом был повышенный интерес к загородным домам, а сейчас идет сезонный спад», — отметил он. По данным агентства недвижимости «Этажи», за последний квартал цены на земельные участки в Кургане увеличились на 5%, на дома — на 1%, а цены на дачи в городской черте упали на 4%.

В июле стало известно, что в Курганской области продают самые доступные коттеджи в России. Тогда дом в среднем стоил 1 619 665 рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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