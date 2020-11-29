Аптеки ЯНАО остались без необходимых в пандемию лекарств

Противовирусные и антибиотики пропали из ямальских аптек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В аптеках населенных пунктов ЯНАО оказался острый дефицит важных лекарств. В частности, в продаже не нашлось препаратов, которые назначают больным коронавирусом. Такой вывод сделали активисты ямальского отделения ОНФ по итогам проверки.

«В Ямало-Ненецкого автономном округе общественниками было проверено 98 аптек в 17 населенных пунктах», — сообщили в пресс-службе штаба ОНФ. Активисты выяснили, что в аптеках отсутствуют или имеются в небольшом количестве противовирусные препараты, антибиотики, антикоагулянты и гормональные противовоспалительные препараты. Все они необходимы для лечения COVID-19 и пневмонии.

Сопредседатель штаба ОНФ в ЯНАО Дмитрий Заякин заявил, что общественники надеются на реакцию окружного правительства. «Ситуация с лекарствами на Ямале не такая сложная, как в других регионах, но все же есть проблемы, которые необходимо решать. Надеемся власти возьмут на контроль данный вопрос и смогут урегулировать поставки лекарств на север», — рассказал Заякин.

Мониторингом наличия лекарств занимается окружной департамент экономики. В пресс-службе правительства ЯНАО попросили паузу на подготовку комментария для URA.RU.

Заболевшим жителям ЯНАО, по решению окружных властей, полагаются бесплатные наборы медикаментов. При этом ямальцы неоднократно жаловались на отсутствие препаратов. В окружной администрации заявляли, что запас лекарств от коронавируса сформирован до января 2021 года.