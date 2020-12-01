После приезда Путина губернатор Моор экстренно собрал совещание

Губернатор Моор без промедления приступил к исполнению поручений президента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор проводит серию совещаний, посвященных исполнению поручений президента. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. В центре внимания — привлечение инвестиций в Тобольск, который накануне посетил президент РФ Владимир Путин.

«Глава региона Александр Моор проводит серию рабочих встреч и совещаний, посвященных исполнению поручений президента России Владимира Путина по итогам рабочей поездки в Тюменскую область», — сообщает пресс-служба правительства региона. Накануне глава страны поручил принять меры для более широкого использования полимеров в сетях водоснабжения, водоотведения, и в строительстве.

В центре повестки областных властей — поддержка дальнейшего развития Тобольской промышленной площадки. Для этого в регион хотят привлечь инвесторов, которые создадут производства для выпуска продукции из полимеров. Сырье уже сегодня производит завод «ЗапСибНефтехим», который накануне посетил Владимир Путин.

Во время рабочей встречи с губернатором президент отметил, что помимо коронавируса в Тюменской области есть проблемы с распространением ВИЧ. Сегодня Александр Моор также проводит совещания по вопросу совершенствования региональной системы здравоохранения.

«Рабочая поездка президента в Тюменскую область придаст новый импульс развитию не только отечественной нефтегазохимической отрасли, но экономики и социальной сферы региона. Мы понимаем свою ответственность за исполнение поручений главы государства», — приводит слова губернатора региона пресс-служба областного правительства.

Ранее URA.RU сообщало о визите президента России в Тюменскую область. Владимир Путин посетил комбинат «ЗапСибНефтехим», провел совещание по развитию нефтегазохимической отрасли, встретился с губернатором Тюменской области, и принял важное решение по одному из проектов компании СИБУР.